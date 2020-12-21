«Абсолютно голословные»: в Москве ответили на обвинения в хакерских атаках на США

Москва отвергает причастность к кибератакам на правительственные сети в США, такие обвинения голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее будущий глава аппарата Белого дома в администрации Байдена Рон Клейн заявил, что ответственных за взлом сетей США ждут последствия в виде санкций и других мер воздействия. При этом первые лица США не могут до конца определиться, кого назначить ответственными за взлом: Майк Помпео обвинил Россию, Дональд Трамп предположил, что это может быть Китай. Эксперты отмечают, что, поднимая тему кибератак, новая администрация США готовит почву для очередного пакета антироссийских санкций.

Россия решительно отвергает причастность к хакерским атакам на правительственные сети в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно», — сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными». По его словам, это продолжение «слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Ранее Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал Вашингтону заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности.

«Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США», — отметил Песков.

Представители новой президентской администрации демократа Джо Байдена уже заявили, что кибератаки на американские системы повлекут за собой последствия. В частности, об этом заявил Рон Клейн, которого Байден назначил руководителем аппарата Белого дома.

«Ответственные за это ответят за содеянное, — заявил Рон Клейн. — Речь не только о санкциях. Это также меры и действия, которые мы можем предпринять в целях сокращения возможностей иностранных субъектов повторять подобные атаки или, что хуже, осуществлять ещё более опасные посягательства».

Агентство Reuters 20 декабря со ссылкой на источники сообщило, что в команде Джо Байдена обсуждается возможность введения новых санкций против России из-за приписываемой ей хакерской атаки. Кроме того, обсуждалась возможность ответного повреждения российских компьютерных систем. При этом Reuters отмечает, что данные предложения являются теоретическими, а план действий не будет сформирован раньше инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

Хакерская атака на США

Американские СМИ ещё 13 декабря распространили сообщения о том, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие Министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA). Несмотря на то что каких-либо официальных заявлений по поводу причастности России не делалось, различные издания и телеканалы продвигали именно такую версию событий.

Затем, 16 декабря, офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) распространили совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который затронул компьютерные сети федерального правительства США.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Хакерам удалось взломать американские правительственные системы благодаря уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds. Отмечается, что это произошло ещё в марте. После взлома с помощью вредоносных программ хакеры получили доступ к компьютерам Минфина, Министерства торговли, Госдепартамента, Минэнерго и Министерства внутренней безопасности. Также были взломаны Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH).

Госсекретарь Майк Помпео в ходе интервью в радиопередаче журналиста Марка Левина 18 декабря возложил ответственность за инцидент на Россию.

«Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию некоторого программного обеспечения сторонних производителей для фактического внедрения кода в американские государственные системы, а также — судя по тому, что известно на настоящий момент, — в системы частных компаний и иных компаний и правительств по всему миру. Были предприняты серьёзные усилия, и думаю, что сейчас мы можем довольно однозначно сказать, что этим занимались именно русские», — прокомментировал ситуацию Помпео.

Однако уже на следующий день Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы инцидента.

«В СМИ, публикующих фейковые новости, кибератаку раздули до гораздо больших масштабов, чем есть на самом деле. Меня полностью проинформировали, всё под контролем. Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (а он мог!)», — написал Трамп в Twitter.

Такую же позицию озвучил и советник американского президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, который предположил, что к кибератаке может быть причастна и какая-нибудь другая страна.

Поиск виновных

Вскоре после заявления Трампа агентство Associated Press сообщило, что Белый дом готовился обнародовать официальное заявление от лица руководства страны, в котором ответственность возлагалась на Россию. Однако затем, по данным анонимных источников, поступило распоряжение отменить публикацию.

Политические противники Трампа расценили его позицию как потакание России. В частности, об этом заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

«Россия действовала безнаказанно, — сказал он. — Они не боялись того, что мы сможем сделать своим киберпотенциалом. Они не сочли наши системы защиты достаточно надёжными. И они, видимо, не думали, что мы ответим на это крайне жёстко».

Ромни также отметил, что у Трампа нет «должного понимания того, что касается России». Он призвал к немедленному принятию ответных действий и назвал киберпространство «областью войны будущего».

Сейчас США с помощью российского «вмешательства» в их внутренние дела пытаются обосновать свой предполагаемый ответ — это может быть как введение санкций, так и кибератака, например, на главные госучреждения, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. При этом то, что Трамп не обвинил Россию, не означает изменения внешней политики США.

«Трамп в скором времени покинет Белый дом, он не сможет до инаугурации Байдена кардинально изменить что-то в США. Если Трамп давил на Иран, союзников по НАТО, Китай, то Байден сместит акценты с этих акторов на Россию», — пояснил политолог.

Стоит ожидать, что Джо Байден и его команда будут вводить новые ограничительные меры в отношении России, считает Константин Блохин.

«Скорее всего, новая администрация США попытается расширить санкции, включить в них больше имён чиновников или ударить по их иностранной недвижимости. Не исключаю, что будет оказано на Россию и экономическое давление, усилится её демонизация. Байден также попытается действовать синхронизированно с союзниками против РФ, чтобы создать неблагоприятную обстановку по её границам», — рассказал эксперт.

Схожую точку зрения высказал в комментарии RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Это прекрасный повод обвинить Москву во вмешательстве во внутренние дела, обосновать любые меры, поскольку невозможно точно определить, кто за этими атаками стоит. К тому же это хорошее обоснование для выделения дополнительных средств из бюджета на киберсферу», — заключил эксперт.