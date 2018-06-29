«Абсолютно голословные претензии»: к чему может привести выход США из Договора РСМД

Приступив к воссозданию инфраструктуры для размещения наземных ракетных установок в Европе, США фактически заявили о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в ходе выступления в Совете Федерации. Эксперты отмечают, что американское руководство может расторгнуть договор в одностороннем порядке, как это ранее произошло с ПРО. При этом в Москве подчёркивают, что Вашингтон до сих пор не обосновал свои претензии. К чему может привести выход Америки из ДРСМД и что это будет означать для России и Европы, разбирался RT.

США фактически приступили к воссозданию инфраструктуры для размещения наземных ракетных установок в Европе, что является прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в ходе выступления в Совете Федерации.

«В своё время в соответствии с ДРСМД США ликвидировали наземную инфраструктуру для универсальных крылатых ракет семейства «Томагавк». Это позволило, как тогда казалось, надёжно обеспечить отсутствие потенциала для размещения такого вооружения на суше. Но при сохранении его морской модификации», — сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что теперь, спустя несколько десятилетий, американская сторона, по сути, восстанавливает данную инфраструктуру на земле и делает это «в нарушение своих обязательств по договору и вопреки достигнутым при выработке ДРСМД пониманиям».

Говоря о конкретных нарушениях Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности со стороны США, Рябков также упомянул о наземном развёртывании в Европе комплексов ПРО Aegis Ashore, а также многофункциональных пусковых установок Mk-41. Как отметил замглавы МИД РФ, эти системы вооружения могут быть задействованы для пуска крылатых ракет средней дальности.

«Речь идёт о появлении американской ракетной и противоракетной инфраструктуры в непосредственной близости от наших рубежей. Это крайне дестабилизирующий шаг, который мы не сможем оставить без ответа», — заключил Рябков.

СССР и США заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в декабре 1987 года. Свои подписи под документом тогда поставили генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган. Это соглашение обязывает Вашингтон и Москву не применять и не создавать баллистические и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5500 км. Все состоявшие на вооружении на момент вступления договора в силу (и находившиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

Согласно положениям ДРСМД, американская сторона уничтожила комплексы ракет средней и меньшей дальности «Першинг», а также наземные варианты крылатых ракет «Томагавк». Советский Союз, со своей стороны, отправил на утилизацию ракеты «Пионер», «Темп-С», Р-12 и Р-14. Кроме того, советское государство добровольно уничтожило комплексы «Ока», дальность которых не превышала 400 км.

В соответствии с условиями договора Москва и Вашингтон тогда создали комиссию, следившую за выполнением подписантами положений соглашения. Её члены регулярно посещали полигоны, предприятия и военные части на территориях двух государств. Все мероприятия по утилизации ракет были завершены к началу лета 1991 года.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер», ликвидированный в соответствии с договором РСМД

© Антон Денисов / РИА Новости

«Американцы свои обвинения высказывают в СМИ»

С 2014 года Россия вынуждена отвечать на обвинения США в нарушении ДРСМД. Американская пресса утверждает, что документу якобы противоречит развёртывание крылатых ракет 9М729, которыми оснащены российские комплексы «Искандер-М».

Также США выдвигают претензии к РФ из-за разработки ракетного комплекса «Авангард», который Россия относит к категории межконтинентальных ракет. Американская сторона обращает внимание на то, что теоретически «Авангард» может запускаться на дистанцию более чем в 2 тыс. км, а значит, разработка «Авангарда» подпадает под действие ДРСМД.

При этом Москва утверждает, что Соединённые Штаты занимаются совершенствованием целого класса баллистических ракет, которые используются в качестве мишеней для испытаний ракет-перехватчиков системы ПРО Aegis. Речь идёт о комплексах Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM.

Однако это не главный аргумент Москвы в споре с Вашингтоном по поводу нарушения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. «Я напомню, что США размещают в Румынии и Польше свои элементы системы ПРО. Это установки, которые могут быть использованы как для запусков противоракет, так и для пусков крылатых ракет BGM-109 «Томагавк», что прямо запрещено ДРСМД. И Россия неоднократно делала публичные заявления по этому поводу. Кроме того, конгресс открыто указал в своём заявлении, что в 2019 году выделит деньги на оценку возможностей разработки новых систем вооружения средней и меньшей дальности», — заявил RT член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, причиной нарушений договора является фактическое бездействие комиссии по контролю за выполнением его положений.

Соединённые Штаты до сих пор так и не обосновали свои претензии к российской крылатой ракете 9М729 в рамках Договора РСМД, подчеркнул Сергей Рябков.

«Категорически не приемлем тиражирование официальными лицами и политическими деятелями в Вашингтоне своих претензий, которые носят абсолютно голословный характер. Американцы по-прежнему отказываются вразумительно обосновать свою озабоченность российской крылатой ракетой наземного базирования с индексом 9М729», — подчеркнул замминистра.

Пункт управления комплексом Aegis Ashore Missile Defense System (AAMDS), входящий в систему ПРО США на территории Румынии

© Inquam Photos/Adel Al-Haddad/Reuters

«По идее, именно этот орган должен рассматривать все нарушения ДРСМД. Туда должны входить как американские, так и российские инспекторы, и в случае возникновения претензий они должны рассматривать ТТХ (тактико-технические характеристики. — RT) ракет, вызывающих вопросы, а также знакомиться с прочей технической документацией. Но контактов по этой линии между странами нет, и американцы, как мы видим, свои обвинения высказывают в СМИ, а также озвучивают в конгрессе. Соответственно, ни они, ни мы не можем проанализировать претензии Москвы и Вашингтона по существу», — пояснил специалист.

По его словам, сложившаяся ситуация может привести к тому, что Соединённые Штаты выйдут из документа в одностороннем порядке.

«Практика у них такая есть. Они уже вышли из договора по ПРО, мотивировав это тем, что документ больше не отвечает интересам американской национальной безопасности. Более того, сам текст ДРСМД предусматривает возможность выхода из договора — там прописан механизм уведомления второй стороны в этом случае», — отметил Мураховский.

Устаревший договор

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков отметил в беседе с RT, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа теоретически может выйти из ДРСМД по нескольким причинам, которые в основном лежат в сфере экономики.

«Одна из них связана с давлением Пентагона на гражданские власти Соединённых Штатов. Разработчики ракетной техники хотят заниматься исследованием и созданием новых ракет средней дальности, им хочется понять, что они могут противопоставить нашим гиперзвуковым технологиям в ракетостроении. Вместе с тем, если в США снова будут создавать этот вид вооружения, это будет означать заключение с компаниями, производящими вооружения, многомиллионных контрактов и создание множества рабочих мест в стране», — подчеркнул эксперт.

Американская ракета Redstone малой дальности, утилизированная по ДРСМД

© Marc Cote / Flickr

«Наконец, создание множества ракет средней дальности позволит США отказаться от массы авианосцев, содержать которые крайне дорого и которые сами крайне уязвимы для различных средств поражения, по сути, представляя собой в условиях современных боевых действий плавучую банку. А вот ракеты средней и меньшей дальности могут с не меньшей, а то и большей эффективностью решить задачи палубной авиации США», — пояснил специалист, добавив, что с экономической точки зрения использование ракетного оружия средней и меньшей дальности гораздо выгоднее авианосных групп.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил RT, что выход США из ДРСМД будет означать новый виток гонки вооружений. «Наш научно-технический потенциал позволит в относительно короткие сроки создать множество ракет данного типа. У нас есть и задел, созданный в советское время, и современные решения, которые могут быть использованы для строительства ракет средней и меньшей дальности», — отметил он. По словам Корнева, в случае денонсации договора и размещения ракетных комплексов средней дальности в Европе США окажутся чуть в лучшем стратегическом положении, чем РФ.

«Это обстоятельство вытекает из географического положения американского государства и было одной из причин того, почему СССР пошёл на подписание ДРСМД», — заключил Корнев.

«С точки зрения военной безопасности он никакого смысла для нас уже не имеет. Более того, скорое вредит нам. Ведь нужно учитывать, что условия с 1987 года, когда его заключили, сильно изменились. И получается, что мы не имеем права заниматься созданием современных баллистических ракет, которые могут поражать порты, железнодорожные узлы и аэропорты тех европейских государств, в которых НАТО уже отрабатывает переброску войск и развёртывание своих соединений для действий против нашей страны», — отметил Виктор Мураховский.

По его словам, баллистические ракеты средней дальности позволят уничтожить подобную инфраструктуру условного противника за 12—15 минут, тогда как крылатые ракеты морского базирования, которые разрешены договором, будут лететь к цели в течение нескольких часов.