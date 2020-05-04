«Абсолютная темнота меня напрягает»: как живёт бывшая пленница маньяка, просидевшая в бункере почти четыре года

30 сентября 2000 года жительницы Рязани 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина ушли на дискотеку и пропали. По пути домой девочек предложил подвезти 50-летний Виктор Мохов. Он угостил подруг алкоголем, в который было подмешано снотворное, и увёз их в соседний город Скопин. Последующие три года и семь месяцев он держал их в подземном бункере, где девочки подвергались сексуальному насилию. Елена трижды беременела и рожала от маньяка. Спаслись подруги лишь чудом. Екатерина Мартынова рассказала RT, как сложилась их жизнь, какие страхи остались после пребывания под землёй и зачем Мохов писал ей из тюрьмы.

Почти 20 лет назад, 30 сентября 2000 года, две подруги — Катя Мартынова и Лена Самохина — возвращались домой после дискотеки. Виктор Мохов вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной предложил их подвезти, а по пути — выпить. В спиртное было подмешано снотворное. Когда девочки отключились, преступники увезли их в город Скопин. На дачном участке Мохова был гараж, под которым он заранее построил бункер специально для того, чтобы прятать в нём своих пленниц.

Именно там, на глубине шести метров, маньяк держал девочек три года и семь месяцев, лишь изредка позволяя им выходить на свежий воздух. Пожилая мама Мохова, жившая с ним в одном доме, утверждала, что ничего не подозревала, когда видела девочек, гулявших по участку: она считала их знакомыми сына.

Всё это время Мохов насиловал девочек. Старшая, Лена, трижды беременела от него. Два раза роды пришлось принимать Кате прямо в бункере — по учебнику акушерства и гинекологии. Третий ребёнок родился уже на свободе мёртвым.

Спаслись пленницы по счастливой случайности. Мохов решил познакомить Катю с девушкой, снимавшей у него комнату, представив её как свою племянницу. Подруги написали записку, где рассказали о себе и попросили девушку отнести её в милицию. Кате удалось подбросить записку квартирантке. Вскоре их нашли и освободили.

Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. Ему осталось сидеть меньше года. Сообщница Мохова Елена Бадукина, помогавшая похитить девочек, получила 5,5 года лишения свободы и уже давно отбыла наказание. С журналистами она не общается.

Как сложилась жизнь бывших пленниц, какие страхи остались после жизни под землёй и зачем Мохов писал ей из тюрьмы, Екатерина Мартынова рассказала RT.

«17 лет — недостаточный срок»

— Что вы чувствуете в связи со скорым освобождением Мохова?

— Я была на объявлении приговора, тогда мне казалось, что 17 лет — это целая жизнь. Сейчас я понимаю, что этого срока недостаточно. Осталось меньше года до его освобождения. Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу.

Сильно сомневаюсь, что Мохов за это время раскаялся или даже просто считает себя виноватым. На суде он сильно удивился, что ему так много дали, мол, он же никого не убивал. Рассчитывал отсидеть лет пять и всё.

Он вышел со мной на связь за это время один раз, в 2017 году. Написал письмо после того, как прочитал мою книгу, где я рассказываю о пережитом. Никаких проблесков совести, попыток попросить прощения: наехал на меня, мол, всё, что я написала, — неправда, а когда он выйдет, то всем расскажет, как на самом деле всё было. То письмо я порвала и выбросила.

— Невозможно представить, что вы пережили за время заточения. Как вам удалось вернуться к нормальной жизни?

— Мне очень помогли мама и сестра. Они всегда были со мной, поддерживали. У психолога я побывала один раз, ещё несовершеннолетней. После сеанса вышла из кабинета и сказала, что больше туда не вернусь. Для меня это был посторонний человек, который расспрашивал, что со мной случилось, а мне и так к этому постоянно приходилось возвращаться, пока шло следствие. В общем, я решила, что ещё одна женщина, которая требует от меня откровений, — это перебор, и отказалась. Мне было комфортно в семейной обстановке, дома.

Сидя в подвале, я не видела людей, и, конечно, мне было трудно потом просто общаться — и с женщинами, и с мужчинами. Я всё время в бункере себе напоминала, что Мохов — не человек, а чудовище, он ненормальный, таких единицы. И каждый день вспоминала своего отца. Мысль о том, что большинство мужчин добрые, хорошие, понимающие, как папа, помогала держаться.

Сейчас из отголосков пережитого остались только неприятные ощущения, когда закрываешь плотные шторы ночью, выключаешь свет и не видно, как светят фонари. Я всё время оставляю просвет, раздвигаю шторы. Абсолютная темнота меня напрягает. Такая же темнота была в бункере.

«Лене было тяжелее»

— Вы общаетесь с Леной?

— Не общаемся, хотя мне бы хотелось знать, как у неё дела. У нас есть общая знакомая, которая сейчас уехала в Австралию, она рассказывала последние новости. Насколько я знаю, Лена была замужем, потом развелась, сейчас живёт с парнем, вроде у них всё хорошо, дело идёт к свадьбе, но планирует ли детей — я не знаю. По словам знакомой, Лена счастлива, выглядит прекрасно, преподаёт английский.

— А что с теми детьми, которых она родила от Мохова?

— Двух мальчиков усыновили, они сейчас должны быть совсем большими, один родился в 2001 году, второй — в 2002-м. Лена их ни разу не видела. Третий ребёнок, девочка, насколько я слышала, родился уже после нашего освобождения — пришлось вызывать искусственные роды, и малышка родилась мёртвой.

Думаю, что Лене было намного тяжелее, чем мне. Она не понимала, что делать, такая психологическая травма осталась на всю жизнь. Представьте — родить троих детей от такого ужасного человека. Но это же всё равно твои дети, они ни в чём не виноваты. Так что я понимаю, почему Лена закрылась и отказывается общаться с журналистами.

«Награда за страдания»

— Расскажите о своей жизни сейчас.

— У меня двое детей: сыну семь лет, дочке пять. Я домохозяйка, на работу не выходила со времени первого декрета. Прошлым летом вышла замуж третий раз. Три месяца назад переехали из Рязани в пригород, купили квартиру. Есть дача в деревне.

Сейчас все на самоизоляции сидим, дети играют, мы собираем пазлы, мультики смотрим, готовим. В общем, ведём обычную жизнь.

— Как вы встретились с мужем?

— С Денисом нас познакомила моя сестра в октябре 2018 года. Мои отношения со вторым мужем уже завершались, и Денис стал в них точкой. Уже через неделю мы начали с ним жить вместе, я перевезла детей. Всё было будто в сказке, и эта сказка продолжается до сих пор.

Мы не ругаемся, нет конфликтов, даже мелких разногласий. Он любит меня, прекрасно относится к моим детям. Раньше я даже не могла поверить, что такое счастье возможно, а сейчас думаю, что, может, это какая-то награда за все мои страдания.

© Фото из личного архива

— Учите детей безопасному поведению в городе, объясняете, что нельзя разговаривать с незнакомцами?

— Конечно! Я запрещаю им говорить с незнакомыми людьми, объясняю: «Если к тебе кто-то подойдёт, иди домой, не оглядываясь». Дети всё понимают, особенно сын, он у меня такой серьёзный по характеру.

Я боюсь за их безопасность не столько из-за того, что именно произошло со мной, а потому что мы в принципе живём в ужасное время. Дети не знают о моей истории. Наверное, рано или поздно это произойдёт, но мне бы, пожалуй, этого не хотелось.

«Я стала попутчиком»



— Как вам пришла идея написать книгу?

— Когда я сидела в бункере, то писала стихи. Я до сих пор храню эти тетради, потихонечку перепечатываю в компьютер. Плюс я очень люблю читать. В 19 или 20 лет у меня было тяжёлое время: все воспоминания были живы, и я остро реагировала на всё, что связано с моей историей. И мне было важно рассказать, как всё было на самом деле. Не так, как показывали по телевизору, писали в статьях и в интернете. Некоторые нас с Леной обвиняли, что мы там оставались добровольно, вставали на сторону Мохова...

В общем, было несколько попыток написать книгу, в итоге всё получилось. Издательства мне отказывали в публикации, поэтому я просто выложила книгу на онлайн-платформу. Она до сих пор там продаётся, правда, получаю я от этого копейки.

© Фото из личного архива

Сейчас я написала уже вторую книгу. Два года назад я дала интервью, где упомянула о первой книге, что она вышла, но особой популярности не получила. Это прочитал журналист Рустем Сафронов, он живёт в Америке. Рустем нашёл меня во «ВКонтакте» и через друзей в ноябре 2018 года познакомил с датским писателем Карстоном Графом.

Карстона называют «табу-писателем». Он поднимает проблемы, о которых не принято говорить. Предыдущая его книга — про инцест: о женщине, которую в детстве насиловал отец. Он убедил меня, что мою историю стоит подать более полно, и действительно, она получилась более профессиональной. Он ездил в Скопин, в тот дом. Даже общался с Моховым в социальной сети, но тот, мне кажется, испугался и заблокировал его.

Моя вторая книга готова, она на английском языке, пока без названия. Ждём окончания пандемии, все издательские процессы застопорились, хотя у нас есть несколько предложений о печати хоть завтра. Но Карстон считает, что это недостаточно популярные издательства и недостаточный аванс для такого материала. Он хочет, чтобы эта книга получила мировую известность.

— Какую обратную связь вы получали от читателей вашей первой книги?

— Мне писали много девушек, женщин в социальных сетях. Кого-то изнасиловали, у кого-то в семье не всё ладится. Спрашивали совета, как это пережить. Я не психолог, не считаю себя вправе какие-то рекомендации раздавать, просто поддержала их словом.

Говорят, когда человек едет в поезде с незнакомцем, ему можно рассказать что-то откровенное и станет легче на душе, потому что ты знаешь, что попутчик тебя больше никогда не увидит. Мне казалось, что в какой-то степени я и выступала для этих девушек в роли попутчика.

— Что бы вы посоветовали человеку, который переживает тяжёлую ситуацию?

— Нужно постараться быть сильным, несмотря ни на что. Потому что первый, кто может помочь в чём-то, — это только ты сам. И конечно, нужно любить своих близких и заботиться о них. Потому что в сложный момент они позаботятся о тебе и отдадут всю свою любовь.