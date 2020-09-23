Абрикосы выдали ложь СБУ: "Видео с "Буком" снималось раньше середины июля" - Антипов

Технический эксперт Юрий Антипов разоблачил видео СБУ, на котором якобы заснят провоз ЗРК "Бук" после трагедии с авиалайнером Boeing MH17 в июле 2014 года. По словам специалиста, фейковый характер ролика выдало абрикосовое дерево.

Согласно заявлениям СБУ, проезд "Бука" через Луганск был якобы случайно снят 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии. При помощи метода обратной съёмки удалось выявить место, откуда было снято то самое видео. Съёмка проводилась из застекленной лоджии третьего этажа дома №8А по улице Нечуя-Левицкого в Луганске.

Интересной особенностью этого места является абрикосовое дерево, которое растёт перед домом. Его можно отчётливо видеть на съёмке СБУ. Вот только на кадрах не видно спелых плодов.

Дело в том, что абрикосовое дерево уже в начале июля начинает плодоносить. Если бы запись, как утверждается, была сделана 18 июля, то на дереве были бы видны спелые абрикосы. Однако на записи их нет.