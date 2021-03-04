Абрамовичу не дают визу, а санкции против русских бесполезны: Лучшее из западных СМИ

Зарубежные СМИ все прошедшие сутки наперебой дают оценку новым санкциям, которые ввёл "за отравление Навального" президент США Джо Байден. И оценки эти неутешительны для Вашингтона: "сонный Джо" скорее пошутил, чем реально пытается навредить Москве и Владимиру Путину. Между тем в Британии удивлены строящейся яхтой миллиардера Романа Абрамовича и отмечают эффективность российской вакцины "Спутник V". Подробности – в нашем обзоре.

Санкции США против России

И хотя об американских санкциях против нашей страны пишут практически все центральные западные СМИ, примечательным является материал лондонской Times, которая будто не замечает, что новые антироссийские меры выглядят на самом деле смешно.

Вчера администрация Байдена объявила о санкциях против российских чиновников и предприятий – после того как США пришли к выводу, что Москва виновна в бессовестной попытке убить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического агента "Новичок",

– пишет издание.

Карательные меры будут применены к "семи высокопоставленным членам правительства России" и четырнадцати коммерческим организациям, поставляющим материалы для химического и биологического оружия, в том числе девяти из России и трём – из Германии, указывает Times.

Британские журналисты не скрывают своей радости. Они пишут, что санкции со стороны США последовали после введения антироссийских мер Европой, что "знаменует собой возврат к согласованному ответу Запада на неприемлемые действия России". В Байдене Times видит новую надежду, ведь предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп, по мнению журналистов, так и не смог принять меры в связи с "отравлением Навального".

Times сначала преподносит "отравление" как бесспорный факт, а затем переходит к утверждению о недопустимости таких действий, называя их "применением химического оружия", запрещённым международным правом. Таким образом, читатели Times уверены в правоте Вашингтона, ведь им не объяснили, что факт "отравления" вообще-то ещё нужно доказать.

Однако Россия, видимо, должна выглядеть даже более страшно. Ведь Times припоминает и другие "грехи" Москвы, за которые вскоре последуют новые санкции. Так, спецслужбы США "всё ещё оценивают степень вины России в трёх враждебных действиях": взломе серверов компании SolarWings, объявлении награды за головы американских солдат в Афганистане и вмешательстве в выборы в 2016 году, указывает издание.

Байден попытался укусить Россию, но не смог

Такой вывод следует из материала о санкциях, который размещён деловым агентством Bloomberg. Американские журналисты отметили, что Байден лишь делал вид, что сурово покарает Россию, тогда как на самом деле банально переоценил свои силы.

Финансовые рынки и правозащитные группы не были впечатлены решением Байдена наложить санкции на высокопоставленных российских представителей правоохранительных органов за отравление и заключение в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального,

– указывает Bloomberg.

Байден "сбил с толку" и американских законодателей на прошлой неделе, воздержавшись от новых санкций против немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", продолжают журналисты.

Санкции в отношении России, объявленные во вторник, коснулись ряда физических лиц. Меры предполагают ограничения на въезд и заморозку активов – аспекты, которые не окажут большого влияния, потому что те, кто подвергается санкциям, вероятно, не поедут в Америку или не будут иметь активы на счетах в США,

– обращает внимание Bloomberg.

Введённые санкции "разочаровали поклонников Навального", уверены авторы Bloomberg. Российский рубль вместо сокрушительного падения лишь вырос после объявления мер со стороны администрации Байдена, так как всем стала очевидна "слишком узкая направленность санкций".

Как пишет Bloomberg, санкциям против России обрадовалась лишь соратница Навального Мария Певчих, которая заявила, что "это замечательно и круто".

"Суперъяхта" Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович уже летом сможет прокатиться на своей "суперъяхте" Solaris, которая вскоре будет спущена на воду немецкой верфью Lloyd Werft для проведения испытаний, пишет британское издание Sun.

Solaris почти готова к ходовым испытаниям и должна быть передана 54-летнему владельцу "Челси" к лету этого года. Яхта будет иметь 48 кают, вмещающих до 36 пассажиров, и экипаж из 60 человек,

– пишет газета.

"Суперъяхта" обошлась миллиардеру "всего" в 430 млн фунтов (почти 600 млн долларов), длина судна превышает 140 метров. Яхта имеет 8 палуб, вертолётную площадку, тренажёрный зал и бассейн. Цех, в котором строится судно, превышает по размерам Букингемский дворец, утверждает Sun.

Вместе с тем британское издание решило напомнить, что Абрамовича в Великобритании с некоторых пор отнюдь не жалуют. В качестве причин Sun указывает всю ту же "токсичную" Россию.

"Но Абрамович, у которого уже есть суперъяхта Eclipse стоимостью 475 млн фунтов (почти 660 млн долларов), не будет частым гостем в Великобритании, так как у него есть проблемы с визами из-за его связей с Россией", – ёрничает издание.

Почему Британия не одобрит русскую вакцину?

Таким вопросом задаётся британское издание Express. Журналисты этого СМИ решили собрать воедино все факты о "Спутнике V" и оценить перспективы его появления в Великобритании. Они отметили, что Россия стала первой в мире страной, одобрившей свою вакцину против COVID-19 ещё в середине 2020 года, "несмотря на вопросы западных стран относительно эффективности препарата". Затем Россия распространила свою вакцину в ближайших странах – Сербии, Венгрии, Белоруссии, после чего отправила её даже в ОАЭ и Аргентину.

Вакцина "Спутник V" была встречена на Западе скептически – отчасти из-за её быстрого одобрения российским правительством <…>. С тех пор независимые исследователи подтвердили, что "Спутник V" работает "хорошо" в сравнении с его западными аналогами. Эффективность этой вакцины против COVID-19 составляет 91,6%,

– отмечет Express.

Британцы по достоинству оценили и публикации о российской вакцине в авторитетном медицинском журнале Lancet, где целевые показатели препарата были полностью подтверждены. В настоящий момент "Спутник V" одобрили на своей территории уже 16 стран, добавляет издание, однако разговоры о возможном появлении этого препарата в Великобритании пресекаются буквально на корню.

Кабинет Бориса Джонсона отказался комментировать эту новость (об одобрении в 16 странах. – Прим. Царьграда) ранее на этой неделе. Пресс-секретарь премьер-министра настаивал на том, что комментирование этой разработки является делом учёных. Однако, по данным Telegraph, они не говорили о том, почему Джонсон не приветствовал эту новость,

– сказано в материале.

Express также отмечает, что к "Спутнику V" более лояльно отнеслись власти Германии. Они заявили, в частности, что в случае успешного прохождения вакциной клинических испытаний допускают её применение на своей территории. Не чурается российской вакцины и Австрия, а вопрос о поставках препарата был одной из тем недавней беседы Владимира Путина и австрийского федерального канцлера Себастьяна Курца.

Примечательно, что Express если и ставит вопрос о перспективах появления "Спутника V" в Великобритании, то не даёт на него ответа. Однако очевидно, что кабинет Джонсона просто идёт в русле западноевропейской проамериканской политики, в рамках которой хвалить Россию за успешную вакцину считается едва ли не моветоном. Однако нельзя не отметить тот факт, что "Спутник V" всё-таки заставил британцев пусть и осторожно, но начать говорить о себе.

Европа проигрывает России "битву вакцин"

Пока Джонсон осторожничает, а представители других западноевропейских стран раздумывают, американцы выносят им смелый вердикт: кампания по вакцинации населения в Европе провалена. Такой вывод делает наиболее либеральное СМИ США – телеканал CNN.

Планы Евросоюза по вакцинации в 27 странах проваливаются, поскольку государства-члены обращаются к государствам, не входящим в блок, чтобы ускорить процесс получения препаратов, которых не хватает из-за проблем с поставками и контрактных конфликтов,

– отмечает телеканал.

CNN сообщает, что Брюсселю навредил выбранный им централизованный подход к закупке и распределению вакцин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только 5,5% из 447 млн жителей ЕС уже получили первую дозу вакцины.

Целый ряд стран ЕС обратились к России и Китаю, чтобы восполнить пробелы в поставках вакцин путём односторонних закупок. В понедельник Словакия выдала экстренное разрешение на поставку российской вакцины Sputnik V после задержки с поставкой препаратов от Pfizer и AstraZeneca,

– указывает CNN.

Поэтому неудивительно, что Словакия стала уже второй страной ЕС, независимо от Брюсселя одобрившей применение "Спутника V". Первой стала Венгрия, которая начала закупки этой вакцины в феврале, напоминает телеканал. У американских журналистов также вызывает озабоченность популярность в Венгрии китайской вакцины от компании Sinopharm, которая не была одобрена европейским регулятором.

Журналисты CNN в этой связи призвали Брюссель срочно навести порядок и "успокоить" население тех стран, которые страдают из-за недопоставок вакцин и вынуждены обращаться к России и Китаю. Действительно, иного вывода от CNN ждать не приходится, ведь поставить в ЕС американский препарат с задержками, оказывается, куда важнее, чем спасти жизни европейцев, всё ещё сильно страдающих от пандемии коронавируса.