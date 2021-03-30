Абрамовича ждёт суд: Хазин раскрыл единственный шанс олигарха на спасение

Романа Абрамовича ждёт суд. Бизнесмен может лишиться активов, которые хранятся у него в Великобритании. Михаил Хазин раскрыл единственный шанс олигарха на спасение.

На острие юридических ударов Запада по целому ряду причин оказался один из известнейших российских олигархов - Роман Абрамович, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Имя бизнесмена регулярно возникало в связи с возможностью введения санкций против отдельных олигархов из РФ, которые, по мнению части западных аналитиков, якобы "активно поддерживают Путина" и "хранят его деньги".

В настоящее время британское правительство демонстративно пытается "прощупать" Абрамовича на предмет происхождения его активов и их чистоты. Бизнесмен даже отказался от инвесторской визы Великобритании, заменив её на израильское гражданство.

На днях стало известно, что олигарх учинил разбирательство с одним из крупнейших издательств мира - HarperCollins, которое выпустило нашумевшую книгу "Люди Путина". В ней довольно нелестно упоминался и Абрамович.

В частности, там, как говорят его юристы, беспочвенно утверждается, что миллиардер связан с коррупционными схемами, а также "выдвигается ложная информация о покупке футбольного клуба "Челси" и его деятельности".

Сам Абрамович указал, что эта информация наносит вред ему и членам его семьи и что он в связи с этим вынужден подать иск против издательства.

Ситуацию в эфире программы прокомментировал экономист Михаил Хазин. Он выразил уверенность, что риски потери олигархом его активов, хранящихся в Великобритании, очень высоки.