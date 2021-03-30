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Абрамовича ждёт суд: Хазин раскрыл единственный шанс олигарха на спасение

30 марта 2021, 21:00  •  242 • Политика
Романа Абрамовича ждёт суд. Бизнесмен может лишиться активов, которые хранятся у него в Великобритании. Михаил Хазин раскрыл единственный шанс олигарха на спасение.
На острие юридических ударов Запада по целому ряду причин оказался один из известнейших российских олигархов - Роман Абрамович, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Имя бизнесмена регулярно возникало в связи с возможностью введения санкций против отдельных олигархов из РФ, которые, по мнению части западных аналитиков, якобы "активно поддерживают Путина" и "хранят его деньги".
В настоящее время британское правительство демонстративно пытается "прощупать" Абрамовича на предмет происхождения его активов и их чистоты. Бизнесмен даже отказался от инвесторской визы Великобритании, заменив её на израильское гражданство.
На днях стало известно, что олигарх учинил разбирательство с одним из крупнейших издательств мира - HarperCollins, которое выпустило нашумевшую книгу "Люди Путина". В ней довольно нелестно упоминался и Абрамович.
В частности, там, как говорят его юристы, беспочвенно утверждается, что миллиардер связан с коррупционными схемами, а также "выдвигается ложная информация о покупке футбольного клуба "Челси" и его деятельности".
Сам Абрамович указал, что эта информация наносит вред ему и членам его семьи и что он в связи с этим вынужден подать иск против издательства.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал экономист Михаил Хазин. Он выразил уверенность, что риски потери олигархом его активов, хранящихся в Великобритании, очень высоки.
Всё, что находится там, будет конфисковано. Какой для этого будет выбран повод, совершенно неважно. У Абрамовича есть единственный шанс. Есть некие другие обстоятельства. Дело в том, что Великобритании сейчас позарез нужны хорошие отношения с Россией. И характер наших отношений при определённых условиях может начать меняться. И тогда может произойти большая сделка. Интересы Абрамовича как раз могут быть включены в неё, - не исключил эксперт.

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