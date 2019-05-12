Абордаж «условного противника»: Украина провела учения по захвату кораблей в открытом море

Вооружённые силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море. В ходе манёвров корабли брали на абордаж как с моря, так и с воздуха. Отмечается, что в процессе тренировки условный противник «был захвачен либо уничтожен». В Киеве сообщали, что усиливают ВМС в Азовском и Чёрном морях в качестве ответа на некую «активность» Москвы. Однако в РФ неоднократно подчёркивали, что российская сторона не наращивала военное присутствие в регионе и неукоснительно соблюдает международное право.

Вооружённые силы Украины провели учения по захвату кораблей в открытом море, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

«Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море. Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путём с разных высот системой «Канат» и водным путём на скоростных катерах», — говорится в Facebook Генштаба.

После захвата корабля в рамках манёвров были обезврежены и все находившиеся на борту, отметили в ВСУ.

«В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя», — указывается в сообщении.

Ранее, 11 мая, замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Украины Анатолий Петренко заявил, что в ответ на действия России в Чёрном и Азовском морях Киев нарастил своё военно-морское присутствие.

«Для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развёрнут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут идти с морского направления», — приводит его слова «112 Украина».

Так, 10 мая Украина и Великобритания провели совместные военно-морские учения в Чёрном море. В них приняли участие британский разведывательный корабль HMS Echo (H87) и ракетный катер Военно-морских сил Украины «Прилуки».

«В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели учения по противовоздушной обороне, а также тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в Facebook ВМСУ.

А в апреле в Чёрном море состоялись учения «Морской щит — 2019» с участием НАТО, Украины и Грузии. При этом в Южном военном округе России в это время также начались плановые манёвры.

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединениями ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в Минобороны России.

Канадский фрегат FHH333 Toronto, пришвартованный у причала морского вокзала Одессы

РИА Новости

Отметим, что на Украине также неоднократно предлагали разорвать заключённый с Россией Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В феврале этого года с такой инициативой выступил глава МИД страны Павел Климкин.

«Мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — сказал Климкин порталу «Цензор.НЕТ»*.

В то же время в МИД России опровергли заявления об увеличении военного контингента в Азовском море.

«Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Находящиеся силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в декабре прошлого года.

Инцидент в Керченском проливе

Наиболее остро вопрос судоходства в Азовском море встал на Украине после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда три корабля ВМСУ незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. Погранслужба ФСБ пыталась выйти на связь с нарушителями, однако те игнорировали запросы и не меняли курс. В итоге пограничники были вынуждены применить силу и задержать корабли и находившихся на них 22 моряков и двух сотрудников СБУ. В настоящее время в отношении этих украинцев ведётся следствие. В Москве убеждены, что произошедшее — осознанная провокация со стороны Киева.

При этом обвинения Киева о якобы создании Россией помех морскому судоходству через Керченский пролив в Москве неоднократно опровергали. Так, в Кремле указали, что РФ неукоснительно выполняет требования международного права.

«Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная. И она тоже хорошо известна», — говорил в начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже между российской и украинской сторонами прошли консультации в Гааге, в ходе которых МИД РФ указал на незаконность действий кораблей ВМСУ в Керченском проливе во время инцидента.

«Вновь привлекли внимание украинской стороны к правилам и нормам российского законодательства и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море РФ и при попытке прорваться в Керченский пролив. Отметили при этом, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями», — говорится в комментарии МИД от 24 апреля.

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Киев «уходит от предметного обсуждения ситуации» и использует произошедшее в пропагандистских целях.

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