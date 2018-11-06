Абонентское соглашение: как запрет на анонимность в мессенджерах может повлиять на пользователей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства о правилах регистрации в мессенджерах. Теперь сервисы будут обязаны сверять данные пользователей с базами операторов сотовой связи. Таким образом, использовать приложение сможет только тот человек, на которого зарегистрирован телефонный номер. Эксперты уверены, что такие меры позволят властям предотвратить совершение противоправных действий при помощи анонимных аккаунтов в мессенджерах. При этом на деятельность самих сервисов и удобство их клиентов это постановление не повлияет, убеждены специалисты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах регистрации пользователей в мессенджерах по номеру телефона. Документ опубликован на портале правовой информации. В силу он вступит через 180 дней — 5 мая 2019 года.

Согласно тексту правового акта, мессенджер обязан подтвердить данные о номере пользователя, направив запрос соответствующему оператору сотовой связи, который в течение 20 минут после запроса должен подтвердить или опровергнуть наличие пользователя в своих базах.

Если наличие пользователя в абонентских базах будет подтверждено, сотовая компания обязана внести в свою базу информацию о мессенджере и уникальный код идентификации, который был присвоен пользователю приложением. При этом уже зарегистрированные пользователи также должны будут пройти авторизацию.

«В случае неполучения информации от оператора в установленный срок... или получения информации об отсутствии в базах сведений об абоненте идентификация считается непройденной», — подчёркивается в законодательном акте.

При расторжения договора с абонентом, оператор обязан в течение суток уведомить об этом те мессенджеры, в которых был зарегистрирован пользователь. После этого приложение должно будет запустить процесс повторной идентификации.

РИА Новости

Раньше для регистрации в мессенджере достаточно было просто скачать приложение и ввести присланный в смс-сообщении код, напомнил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он подчеркнул, что в таком случае была возможность зарегистрироваться на любой номер, в том числе и на чужой.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государство в целом», — цитирует Жарова «Известия».

Глава Роскомнадзора уточнил, что для владельцев мессенджеров предусмотрена административная ответственность за нарушение нового постановления, однако не пояснил, в чём она будет заключаться.

«У государства должны быть рычаги влияния»

Государство стремится регулировать пользование мессенджерами, так как с их помощью часто осуществляется «координация противоправных действий», отметил в беседе с RT зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Либо это торговля, либо распространение запрещённой информации. Такие явления, как, например, экстремизм, распространяемый также и в мессенджерах, крайне негативно влияют на неокрепшие молодые умы. У государства должны быть какие-то рычаги влияния или предотвращения этого», — сказал он.

Так, по данным ФСБ, в 2017 году в России предотвратили 25 терактов, в то время как четыре атаки террористам удалось совершить. При этом все теракты, согласно заявлениям ведомства, координировались с помощью мессенджеров, в том числе с территории Сирии.

Новый закон решает проблему сопоставления пользователя мессенджера с реальным человеком, уверен аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Если происходит преступление с использованием соцсетей, например в сети «ВКонтакте» кто-то опубликовал противоправную информацию, формально можно связать аккаунт с конкретным человеком… В мессенджерах так сделать пока нельзя», — отметил он в разговоре с RT.

При этом на деятельности мессенджеров постановление существенным образом не скажется, убеждён эксперт в области безопасности Александр Власов.

«На работе мессенджеров это пока никак не скажется, потому что те же самые WhatsApp и Viber должны для начала сами оповещать о том, что пользователь обязан авторизоваться только по тому номеру, по которому он зарегистрирован», — сказал Власов в беседе с RT.

«Для пользователей ничего не изменится»

Законопослушные пользователи также не заметят изменений при использовании приложений, убеждён эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.

«Что касается пользователей, то я не думаю, что это как-то на них скажется. Я имею в ввиду обычных пользователей, которые не выходят за рамки закона, не распространяют противоправный контент и не ведут противоправную деятельность, создавая экстремистские странички, группы и диалоги… Главная задача постановления — превентивно проанализировать страницу и определить её привязку к человеку», — подчеркнул он в разговоре с RT.

О том, что для пользователей изменений не будет, сказали RT и в пресс-службе «Мегафона». В компании также отметили, что готовы к исполнению постановления.

«Мы готовы к исполнению постановления правительства, так как оно принято во исполнение вступившего в силу закона. Фактически оно вводит в легальное русло уже существующие фактические отношения, когда пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона. Для пользователей ничего не изменится», — добавили в пресс-службе «Мегафона».

Тем не менее некоторые проблемы для пользователей это постановление может создать. Об этом RT рассказал бывший партнёр Павла Дурова по социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг.

«Никто не захочет ждать регистрации 20 минут. Далеко не все пользователи в принципе готовы указывать имена и фамилии, не говоря уже об указании полных имён, а судя по тексту, при указании, к примеру, Вани вместо Ивана, в регистрации должно быть отказано», — отметил он.

Розенберг также отметил, что незаконопослушные граждане смогут обойти новую норму, зарегистрировав аккаунт в мессенджере на сим-карту другой страны.

Напомним, что сейчас деятельность мессенджеров регулируется поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступившими в силу 1 января 2018 года. Правило регистрации при помощи кода в смс-сообщении, например, предусмотрено именно этим правовым актом.

Также мессенджеры обязаны обеспечить пользователям возможность отказаться от получения сообщений от других абонентов, ограничить распространение неправомерной информации и позволить государственным структурам осуществлять массовую рассылку сообщений.