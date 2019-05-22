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Абхазы бунтуют — туристы в панике: Из-за слухов о покушении на лидера оппозиции в стране-курорте начались беспорядки

22 мая 2019, 16:24  •  26 • В России

Обновление: В Абхазии пришли к политическому примирению - турсезон сорван не будет

В стране Беспокойной Души Абхазии все опять не слава Богу.

Не обращая никакого внимания на скорое начало туристического сезона, и на серьезный риск остаться без отдыхающих, в Сухуме оппозиция созвала митинг. Дороги, ведущие к российской границе на несколько часов были заблокированы протестующими, пути к грузинской границе перекрыты до сих пор. На дорогах Абхазии возникли многокилометровые пробки. У правительственного дворца идет бессрочный митинг с требованием отставки президента.

Ситуация накалилась до такой степени, что президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота.

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями… Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность», – заявил Хаджимба.

Абхазы бунтуют — туристы в панике. Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Самое удивительное в попытке очередной абхазской революции, даже не календарный факт, что до выборов «свергаемого» президента осталось всего два месяца, а загадочная, прямо таки шекспировская история об «отравлении» основного соперника Хаджимбы – Аслана Бжании.

В апреле он вместе с охранниками был в критическом состоянии госпитализирован в одну из московских клиник, и по Абхазии теперь свирепствует слух – отравили. Это отрицают российские врачи (считается, что у него тяжелая пневмония). Опровергает это и официальный Сухум, который впрочем учредил спецкомиссию для расследования, но оппозиция требует переноса выборов на осень. Чтобы Бжания смог в них участвовать.

Парламент, ссылаясь на Конституцию, отказался переносить голосование. Тогда оппозиция решила демонтировать власть вообще с помощью традиционного абхазского инструмента «народного схода», и призывов к всеобщей забастовке. (точно также, заметим, пришел к власти и Хаджимба пять лет назад).

Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота

Но на этот раз народной поддержки у революционеров мало. На абхазских форумах паника в стиле: «Эти идиоты сорвут нам туристический сезон!», «Перестаньте мучить страну!», «Что те, что эти – лучше все равно не будет».

Но блокада здания правительства и части дорог, а также попытки уговорить на забастовку местных транспортников, говорит о том, что стороны решительно готовы к бою. И где он произойдет – на избирательных участках или на улицах, видимо, покажут ближайшие дни и ночи.

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