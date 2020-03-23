Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / В России

Абхазия выбрала нового президента, дезинфицируя руки... чачей

23 марта 2020, 14:00  •  25 • В России

В то время, когда весь зараженный мир катится в тартарары, хорошие новости из Абхазии.

Там с третьей попытки все-таки выбрали себе нового президента. Им стал Аслан Бжания – бывший глава СГБ (Служба государственной безопасности), человек, как и все в этой стране, необычный...

Но сначала о самих выборах, которые абхазы умудрились провести несмотря на общемировой карантин. Это получилось … легко! Даже с самоиронией.

Чтоб успокоить иностранных журналистов, в местном МИД, например, для омовения рук выставили целебную чачу. Искушая гостей дезинфицироваться изнутри.

В районах Абхазии мыли руки (обеззараживали) местным коньяком.

А к угрозе коронавируса здесь отношение точно такое же, как в российской глубинке – наплевательское.

Ничто тут не напоминает о пандемии. Тот же привычный абхазский ритм жизни – гости, свадьбы и похороны.

Пока Абхазию Бог милует – ни одного заболевшего.

И еще подарок небес - революционные страсти после очередного переворота (в январе протестующие свергли предыдущего президента Рауля Хаджимба), похоже, закончились.

На этот раз миролюбиво. Без фирменных абхазских сюрпризов.

Чтоб успокоить иностранных журналистов, в местном МИД, например, для омовения рук выставили целебную чачуФото: facebook.com

Но интрига была.

Против, одного из соратников «позапрошлого» (и тоже свергнутого в 2014-м) президента республики Александра Анкваба, 56-летнего «чекиста» Аслана Бжании, выдвинулся молодой министр экономики Абхазии 38-летний Адгур Ардзимба. Редкий в этих краях человек. Технократ. Получил образование в Лондоне. Шансы этого молодого и что важно – наконец-то свежего для Абхазии политика росли на фоне таинственных историй с болезнями его соперника - Бжании.

Тот не смог участвовать в прошлогодних президентских выборах из-за загадочного отравления, которое отправило в больницу не только самого политика, но и его охранников. Две недели назад было объявлено - Бжания опять отравлен. На этот раз в Сочи. К счастью, выяснилось – болезнь по нынешним временам подозрительная, но прозаическая – пневмония. Абхазия задумалась над выбором – что лучше: молодой, неопытный, но здоровый, чем опытный, но немолодой...

Бжания все-таки одолел соперника в первом же туре, собрав 57% голосов.

И что удивительно. Вопреки устоявшейся местной склочной традиции – Ардзимба сразу признал поражение и пожал руку победителю. Вероятно, понимая, что перед коронавирусом и экономическим кризисом, грозящим уничтожить курортный сезон, Абхазию спасут не политики. А взаимовыручка и гражданское единство.

Как, впрочем, и всех нас.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
21 марта 2020, 15:00
"Опять двойка": Российские богачи снова не сдали экзамен на гражданскую ответственность
21 марта 2020, 19:30
«Мы даже не смогли попрощаться»: супружескую пару из Москвы разлучили из-за коронавируса
22 марта 2020, 17:00
"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса
23 марта 2020, 09:30
«Решила вернуться к прошлому»: как живёт певица Юлия Самойлова после Евровидения
22 марта 2020, 22:30
Временный запрет с исключениями: Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
17 марта 2020, 07:35
Гаага обломала «крымские мечты» Украины
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
21 марта 2020, 08:35
Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.