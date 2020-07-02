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Абхазия расплатилась с Россией, закрыв десятилетний долг

02 июля 2020, 16:00  •  68 • В мире
В банке Абхазии сообщили, что полностью закрыли свой долг перед Россией. Взятый в 2010 году кредит в 700 млн рублей погашен, отчитались в республике.
В национальном банке Абхазии сообщили, что закрыли долг в 700 млн рублей перед Россией. Деньги были взяты в кредит ещё в 2010 году. Тогда, согласно соглашению между правительствами двух стран, был одобрен субординированный кредит.
По основному долгу республика расплачивалась с 2014 года, указали в абхазском нацбанке.
Уже к июню текущего года республика сумела окончательно рассчитаться с Россией. В сообщении банка говорится, что сумма финального платежа составила 91,6 млн рублей.
Отмечается, что за период действия кредитного договора Банком Абхазии выплачены проценты в размере 131,3 млн рублей, передаёт РИА Новости.

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