Абхазия расплатилась с Россией, закрыв десятилетний долг

В национальном банке Абхазии сообщили, что закрыли долг в 700 млн рублей перед Россией. Деньги были взяты в кредит ещё в 2010 году. Тогда, согласно соглашению между правительствами двух стран, был одобрен субординированный кредит.

По основному долгу республика расплачивалась с 2014 года, указали в абхазском нацбанке.

Уже к июню текущего года республика сумела окончательно рассчитаться с Россией. В сообщении банка говорится, что сумма финального платежа составила 91,6 млн рублей.

Отмечается, что за период действия кредитного договора Банком Абхазии выплачены проценты в размере 131,3 млн рублей, передаёт РИА Новости.