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Абхазия попросила у Путина военной помощи для защиты от Грузии

19 ноября 2020, 21:00  •  167 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сухуми направил Москве письмо с конкретными цифрами необходимого вооружения
Абхазия должна укреплять и расширять союзнические отношения с Россией, в том числе военные, на фоне агрессивно настроенной против Республики Грузии. Об этом заявил абхазский президент Аслан Бжания.
Он отметил, что у Сухуми остается "глобальный" нерешенный вопрос с Тбилиси.
"Какие-то аналогии провести можно между взаимоотношением Азербайджана с Карабахом и Грузии с нами. И на этом фоне, конечно, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии на этом историческом этапе, да и в последующем тоже, очень важно укреплять союзнические отношения с РФ", – цитирует "ПолитНавигатор" Бжанию.
Он рассказал, что на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они обсуждали вопросы взаимодействия российской и абхазской армий. Прежде всего, подчеркнул Бжания, он озвучил главе России вопросы, которые относятся к теме безопасности Республики. Главы стран обсудили состояние Вооруженных сил Абхазии, военной техники. Сухуми передал Москве соответствующее письмо.
"Эти сведения не должны носить открытый публичный характер, но те цифры и доводы, которые мной были приведены, были учтены, и соответствующее поручение было дано министерству обороны РФ, и эти шаги приведут к усилению нашего военного потенциала, и к положительным изменениям в министерстве обороны Республики Абхазия", – подытожил политик.
Напомним, Путин и Бжания встречались лично в Сочи 12 ноября. Как сообщали агентства, абхазский лидер попросил Москву помочь с газификацией Республики, а также возобновить программу кредитования среднего и крупного бизнеса в Абхазии российскими коммерческими банками. Кроме того, Бжания выразил благодарность Москве за помощь в борьбе против коронавируса и пригласил Путина в гости.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. после вооруженного нападения Грузии на столицу РЮО Цхинвал.

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