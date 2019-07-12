Абхазия хочет заменить нам Грузию: Развалин не пугайтесь, кошелек держите крепче, зато природа тут красивая

Грузия для российских туристов приказала долго жить. Последний самолет Москва - Тбилиси улетел 7 июля. Может, теперь поток отдыхающих перекочует из Грузии в Абхазию?

Корреспондент «КП» побывала в Сухуме. Там, конечно же, ждут наших. Еще как ждут: не ремонтируют вокзал, не открывают аэропорт, не наводят порядок на пляжах...

ОСТАТКИ БЫЛОЙ РОСКОШИ

- Вы, наверное, ждете сейчас увеличения турпотока в Абхазию? С Грузией-то вон что, шляпа? - спросила я у президента маленькой, но очень гордой Страны души (как называют Абхазию сами абхазы) Рауля Хаджимбы.

- Мы очень надеемся, что многие россияне развернутся в нашу сторону. Мы всегда говорим: «Добро пожаловать!» Да, может, наш сервис еще не самый высокий, но мы очень добродушны и готовы принять наших братьев из России, - ответил он.

И принимают - в год сюда приезжает, как заявляют местные власти, почти 1 миллион отдыхающих.

- При Советском Союзе здесь у нас отдыхало и по два миллиона, - говорит Хаджимба. - Будем наращивать.

Как именно наращивать - я спросить не успела. Разговор был на ходу.

На самом деле, чтобы понять, как чувствует себя русский турист, необязательно пытать официальных лиц. Можно все увидеть своими глазами.

- Где у вас тут ближайший пляж? - спрашиваю на ресепшене в отеле. Меня посылают куда-то налево, в некогда знаменитый пансионат Московского военного гарнизона.

Великолепная разруха начинается прямо от проходной, которая когда-то строго охранялась. До сих пор на входе болтается предупреждение «Вход только по санаторным книжкам».

Помпезное здание столовой больше напоминает маленький дворец. Но стекла выбиты, краска облезла. Сейчас работают только два корпуса - многоэтажный и генеральский (в 2 этажа). Остальное все стоит без окон, без дверей. Но пальмовые аллеи, заросли магнолии, эвкалипты - вот они. Если не присматриваться к облезлым стенам и включить воображение, то не все так печально. Да и черт с ней, разрухой, я ж на пляж иду.

Впрочем, на берегу картина не сильно поменялась. Море-то на месте. Также на месте и облезлые ржавые зонтики (похоже, еще советские), затрапезные какие-то бетонные беседки, мусор. Все обшарпанное и задрипанное. И над всем этим нависает заброшенное здание. Я реально почувствовала себя в сериале «Выжившие»…

Но я ж на курорте!

Отдыхающих - человек 20, может, 30 на весь огромный пляж.

- Ну как вам тут? - спрашиваю у взрослой пары (оказались из Тулы).

- Природа красивая. На экскурсию на водопады ездили… - говорит жена. - Озеро Рица. Горы. Про все остальное хорошего сказать не могу. Отель так себе. Лежаки - по талонам, но они тяжелые, деревянные, и тащить их на берег надо самим - туда и обратно. Есть платные по 50 рублей, но они все сломанные. Бабулька, которая их выдает, еще и прикрикнуть может. Сервис.

- Ну мы знали, куда ехали, за такие-то деньги, - перебивает жену усатый туляк. - В Сочи не поселишься у моря за 1500 рублей в сутки. Трехразовое питание - еще 320 на человека. Но мы не ходим в столовую - невкусно.

- Разруха эта утомляет, - гнет свою линию супруга. - Вся грязное, мебель старая. В номер не хочется возвращаться по вечерам даже. Слава богу, мы завтра улетаем. Неужели вот покрасить не могут? - показывает на заросший плесенью бетонный парапет. - Все 10 дней об этом думаю. Это же несложно. Но природа красивая.

- Еще в Абхазию поедете?

- Ну, не знаем...

Здоровый отдых для моих собеседников из Тулы обошелся в 20 000 рублей за билеты до Сочи и обратно (бронировали заранее, в марте). 18 000 рублей за этот чудесный отель на 10 дней. Экскурсии - еще 10 000. Ну и на еду, сувениры ушло еще 20 000. То есть 70 000 рублей за 10 дней. Это так, для справки.

Позже ради интереса заглянула в интернет. Хотела почитать историю пансионата, а нашла рекламу: «Санаторий на берегу Сухумской бухты на большой охраняемой территории субтропического парка с пальмовыми аллеями, зарослями магнолий и олеандров, кипарисовыми и эвкалиптовыми рощами. Территория комплекса - это целый курортный городок, где есть все для здорового отдыха». И на фото все действительно прилично.

Номеров свободных в этом райском уголке полно! Как, впрочем, и в других отелях соседних знаменитых абхазских курортов - Гагары и Пицунды.

На набережной Сухума, в «Брехаловке», местные мужчины целый день (и в выходные, и в будни) пьют кофе и сплетничают.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«МЕНЬШЕ НАРОДУ, БОЛЬШЕ КИСЛОРОДУ»

На центральной набережной Сухума более-менее порядок. Тротуар вымощен плиткой, здания отреставрированы, благоухают старинные эвкалипты. Меня начинает немного отпускать от увиденного в санатории. Ну вот, могут же красоту навести, если хотят. Но пляж не сильно отличается: лежаков мало, людей еще меньше. И это разгар лета?

- А где отдыхающие? Что их так мало?

- Да не мало, нормально, - даже как-то с удивлением отвечает официант. - Нам хватит. На самом деле пока Гагра и Пицунда не заполнятся, к нам не поедут. На границе же полно крикунов-зазывал. Человек говорит: еду в Сухум. А они его так уговорят, такого набрешут и в Гагры или Пицунду поселят в два раза дороже. Так что пока у них там еще места есть, к нам никто не доедет. А тебе зачем эти толпы? Меньше народу, больше кислороду.

Цены на еду в кафе, кстати, московские. Бутылка местного вина «Апсны» 1500 - 1800 рублей. Салаты по 300 - 400. Шашлыки - от 400 рублей за 100 грамм. Есть и современные кафе. Одно открылось буквально на моих глазах. Хозяйка закончила красить веранду и расставлять стулья со столами. Цивилизация!

Но везде пустынно. Люди, вы где?

Единственное место, где битком - знаменитая «Брехаловка» на набережной. С утра до вечера тут полно народу. В основном за столиками местные мужчины (и это в разгар рабочего дня). Играют в нарды, шахматы, болтают обо всем и ни о чем. Здесь можно узнать все сплетни, установить нужные связи. Даже шутят, что за чашечкой кофе в «Брехаловке» три раза в день снимают и назначают местных президентов. Короче, все бурлит. На словах.

В «БРЕХАЛОВКЕ» НЕ БРЕШУТ

Кстати, предыдущий президент Абхазии Александр Анкваб, говорят, здесь был завсегдатаем. Забегал перед работой на чашечку кофе и последние сплетни в стране. Может, это неправда?

- Вообще-то в «Брехаловке» есть свой президент, - объясняет мне 60-летний абхаз Зураб (как позже выяснилось, сотрудник настоящей администрации настоящего президента), когда я присела с чашкой кофе. - Он тут главный и следит за порядком. Если кто намусорит или драку устроит - сразу выгонит и больше не пустит в «Брехаловку».

- Это правильно. А что же он за мусором на пляжах не следит?

- Где это мусор? Так это ж ваши русские туристы и кидают. Надо бы их и заставить убирать за собой! И пляж этот не самый лучший, мы, местные, здесь никогда не купаемся.

- Но отели у вас именно здесь. Вот я только что из санатория МВО, там на берегу просто разруха. Неужели нельзя порядок навести? Хотя бы купить ведро краски, убрать ржавчину с пляжа? Место же золотое!

- А это ваш, русский, был санаторий раньше, - выкатывает мне свой аргумент Зураб. - И, кстати, ваши военные ни разу за аренду земли под этим пансионатом нам не платили.

- Не знаю, что там раньше, но много лет Россия платит Абхазии дотации.

- Дает, да. Спасибо вам большое. Но это не деньги, а так - копейки. Они ушли на строительство детсадов, пенсионерам и все. Нас грузины больше года бомбили, тут камня на камне не было. Потихоньку, потихоньку строим и отели, и магазины. Все будет.

- Я месяц назад была в Грузии, в Батуми. Там иностранцы квартиры скупают. Бизнес открывают. Им не просто разрешают все это, а зазывают. И у них там все застроено. Хотите, фото покажу?

- Давай… - косится Зураб на экран моего смартфона. После третьей картинки не выдерживает. - Тьфу на них! Не хочу даже смотреть. Знаю я этих грузин. Вот увидишь, первый же скандал - и они выгонят всех иностранцев, особенно с русскими паспортами, за одну секунду! Сейчас что у них творится, знаешь? Они нас всех тут хотели перерезать. Но мы выстояли. Тут каждый абхаз вышел на войну! Это наша страна, на задних дворах могилы отцов и матерей (по абхазской традиции родных тут хоронят прямо у дома. - Ред.). Россия нам друг. А грузины - враги.

- А почему русским не даете покупать здесь жилье, землю? (По абхазским законам стать собственником чего-либо в республике может только человек с местным паспортом. - Ред.). Бизнес открывать? Наши быстро тут порядок бы навели.

- Тогда половину Абхазии скупят. Все тут будет не наше. Приезжайте, отдыхайте сколько надо, зачем покупать?

Жизнь в курортном Сухуме замирает после 23.00. Не работает ничего, свет в окнах не горит. Музыка не играет. И только крутые авто (в Сухуме много дорогих машин!) носятся со страшной скоростью, нарушая все правила.

- Тут лучше не ходить в темноте, - говорит мне отдыхающая из Москвы в баре отеля. - Украсть могут абхазы, если понравишься. Парочке, если гуляют и за руку держутся, могут в морду дать: «Эй, нельзя так распутно себя вести». А еще ограбить могут. И не только ночью. Мои знакомые остановились в Афоне купить лепешек. Вернулись - в машине ничего нет - ни сумок, ни телефонов. И сигнализация даже не пикнула...

- И вам страшно?

- А я как раз жду, чтобы меня украли. Вот сейчас пойду пройдусь.

БАЗАР - ВОКЗАЛ

Эксперт: Турки ставят наши «Триумфы» у столицы и на границе с Арменией Вы на этих полуразрушенных пляжах Сухума толпы туристов видите? И мы не видим. А они где-то есть. Говорят, за год в Абхазию приезжает 1 миллион курортников из России!Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сухум действительно сильно пострадал во время войны с Грузией в 1992 - 1993 годах. Линия огня проходила прямо по границе города. На многоэтажках все еще следы пуль. Есть дома, где один подъезд жилой, а второй так с войны и стоит разрушенный. Здание правительства республики до сих пор в руинах. Правда, их облагородили - затянули сеткой. А на ней написали «25 лет победе». 25! Четверть века, е-мое, неужели нельзя как-то уже подремонтировать?

А вот центральный вокзал - жемчужину архитектуры города - даже не удосужились хоть чуть привести в порядок. Любой, кто приедет в Сухум на поезде, сразу увидит что? Правильно - разруху. Притом что железная дорога - единственный регулярный транспорт, соединяющий Абхазию с внешним миром. Аэропорт 25 лет стоит, не работает. Основная масса туристов попадает сюда маршрутками из Сочи.

Я приехала специально к прибытию поезда Москва - Сухум. Все ждала, может, толпы людей вот прямо сейчас прибудут на отдых? Но нет - из вагонов выходит по 2 - 3 человека, с ужасом разглядывая обветшалое здание.

- А война тут точно кончилась? - спросил меня на перроне дедуля-турист.

- Точно! Не бойтесь.

«ВОТ ПРИ СОЮЗЕ МЫ ЖИЛИ...»

За 25 лет в Абхазии ничего не поменялось и почти ничего не построилось. Это удивительно! Потому что начиная с 2008 года Россия выделила Абхазии матпомощи больше чем на 37 миллиардов рублей. Да и туристы приезжают, так что прибыль какая-никакая есть. Уж покрасить можно было заборы и окна повставлять. «Вот при Союзе мы жили...» Так часто упоминание бывшей империи я не слышала ни в одной республике на постсоветском пространстве. Здесь явно живут еще тем временем, когда Абхазия была помпезной «заграницей» для любого советского человека. Абхазы свято верят, что русские так до сих пор и считают. Остатки былой роскоши и сейчас впечатляют неизбалованных сервисом и удобствами. Но курорт уже давно из помпезного превратился в «дешево и сердито». А порой и очень сердито.

Но природа правда красивая. Очень.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники