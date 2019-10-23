Абэ заверил Зеленского в поддержке Японией реформ на Украине

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что японские власти намерены продолжить поддержку реформ на Украине.

«Мы хотели бы поддержать продолжение реформаторских усилий украинского правительства», — цитирует РИА Новости Абэ.

Он отметил, что Япония является одной из крупнейших стран — доноров Украины.

22 октября в Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито, на которой присутствовали многие мировые лидеры, в том числе президент Украины.