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Абэ заранее поставил России ультиматум по торжествам к юбилею Победы: Условия сообщила Asahi Shimbun

28 апреля 2020, 16:10  •  156 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже заранее поставил России ультиматум. Политик может отказаться присутствовать на торжествах в Москве по случаю 75-летнего юбилея Победы. Условия сообщила газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники.
Всего лишь слухи о том, что торжества по случаю 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне могут пройти в Москве 3 сентября (напомним, официально дата пока не назначена и речь идёт именно о слухах. - Ред.), уже устроили переполох в Токио.
Как сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в японском правительстве, японский премьер-министр Синдзо Абэ может и не приехать в Москву на эти торжества. Фактически же политик уже заранее поставил России ультиматум о своём участии: мол, если празднование состоится 3 сентября, то присутствовать он на нём отказывается.
Выдвинутое японским премьером условие связано с тем, что торжества 3 сентября будут неминуемо посвящены победе над Японией. В Токио же считают неприемлемым участие премьера в мероприятиях, которые сопряжены с признанием включения южной части Курил в состав СССР.
Как отмечает издание, свою позицию Япония уже донесла до России по дипломатическим каналам.

Базовая позиция

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал для журналистов заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что правительство страны продолжит переговоры по мирному договору на основе своей базовой позиции. Сначала Токио требует решения территориального спора, а после уже заключения мирного договора.
Москва же, напомнил Лавров, настаивает на том, чтобы сначала "признать территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями", в том числе и над южной частью Курильских островов. Таким образом будут признаны итоги Второй мировой войны. А уже потом между двумя странами будет возможность продолжить обсуждение вопроса.
Глава МИД РФ напомнил также, что уже во время согласования декларации 1956 года было ясно: реализация возможна только при полном выполнении пунктов этого документа и только при полном отсутствии американских военных на территории Японии.
Япония претендует на 4 острова Курильской гряды, которые потеряла в результате Второй мировой войны. Периодически Токио устраивает провокации, помечая на своих картах российские острова как собственную территорию. Последний случай произошёл в августе этого года, когда Курилы были отмечены на японской карте маршрута олимпийского огня. Карту Японии с российскими островами опубликовали на официальном сайте Олимпиады 2020 года в Токио.

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