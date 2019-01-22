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Абэ собрался "как следует подискутировать" с Путиным в Кремле на тему Курил

22 января 2019, 17:39  •  32 • Политика
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. Перед встречей японский премьер-министр заявил, что намерен "как следует подискутировать" с российским коллегой на тему решения вопроса вокруг Курильских островов.
Тема заключения мирного договора будет обсуждаться с учетом результатов ранее прошедших встреч глав МИД РФ и Японии, уточнил Абэ.

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