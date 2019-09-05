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Абэ сделал на ВЭФ признание о возвращении России в G8: "Тему поднял"

05 сентября 2019, 15:39  •  92 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался на ВЭФ в том, что поднимал во время саммита "большой семерки" о возвращении России в G8. "Тему поднял", - ответил он, отметив, что Москва имеет важную роль для решения международных проблем.
Возвращение России в новую G8 обсудили во время пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна не отказывается ни от какого формата сотрудничества.
Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что он поднимал вопрос на недавнем саммите "большой семерки" во Франции о возвращении России.
"Для решения международных проблем важную роль имеет Россия", - подчеркнул японский премьер на ВЭФ и признал, что именно поэтому поднял тему.
То есть возвращения России хочет не только Трамп. Напомним, ранее президент США выразил подобное желание по итогам саммита. Но встретил сопротивление с стороны Германии, Франции и Великобритании.

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