|
Абэ сделал на ВЭФ признание о возвращении России в G8: "Тему поднял"
05 сентября 2019, 15:39 • 92 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался на ВЭФ в том, что поднимал во время саммита "большой семерки" о возвращении России в G8. "Тему поднял", - ответил он, отметив, что Москва имеет важную роль для решения международных проблем.
Возвращение России в новую G8 обсудили во время пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна не отказывается ни от какого формата сотрудничества.
Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что он поднимал вопрос на недавнем саммите "большой семерки" во Франции о возвращении России.
"Для решения международных проблем важную роль имеет Россия", - подчеркнул японский премьер на ВЭФ и признал, что именно поэтому поднял тему.
То есть возвращения России хочет не только Трамп. Напомним, ранее президент США выразил подобное желание по итогам саммита. Но встретил сопротивление с стороны Германии, Франции и Великобритании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2019, 03:39
|
02 сентября 2019, 09:24
|
01 сентября 2019, 23:54
|
31 августа 2019, 02:09
|
31 августа 2019, 21:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
04 сентября 2019, 07:09