Абэ сделал на ВЭФ признание о возвращении России в G8: "Тему поднял"

Возвращение России в новую G8 обсудили во время пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна не отказывается ни от какого формата сотрудничества.

Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ признался, что он поднимал вопрос на недавнем саммите "большой семерки" во Франции о возвращении России.

"Для решения международных проблем важную роль имеет Россия", - подчеркнул японский премьер на ВЭФ и признал, что именно поэтому поднял тему.

То есть возвращения России хочет не только Трамп. Напомним, ранее президент США выразил подобное желание по итогам саммита. Но встретил сопротивление с стороны Германии, Франции и Великобритании.