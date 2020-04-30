Абэ поставил ультиматум по Олимпиаде-2021

Премьер-министр Японии выставил ультиматум по Олимпиаде в Токио. Он заявил, что мероприятие пройдёт, только если удастся победить пандемию коронавируса. Такое заявление Синдзо Абэ сделал на слушаниях в нижней палате японского парламента.

"Мы хотели бы в полной мере провести Олимпиаду так, чтобы спортсмены и зрители смогли спокойно в ней участвовать. Но это будет невозможно, если (с вирусом) не удастся справиться", - цитирует Абэ "РИА Новости".

Абэ подчеркнул, что большую роль будет играть создание лекарства от коронавируса и изобретение вакцины.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её сдвинули на июнь 2021 года.