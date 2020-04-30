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Абэ поставил ультиматум по Олимпиаде-2021

30 апреля 2020, 03:10  •  52 • В мире
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при котором состоится Олимпиада в Токио в 2021 году. Синдзо Абэ заявил, что для этого предстоит победить пандемию коронавируса. Если же этого не произойдёт, то о проведении Олимпиады не может быть речи.
Премьер-министр Японии выставил ультиматум по Олимпиаде в Токио. Он заявил, что мероприятие пройдёт, только если удастся победить пандемию коронавируса. Такое заявление Синдзо Абэ сделал на слушаниях в нижней палате японского парламента.
"Мы хотели бы в полной мере провести Олимпиаду так, чтобы спортсмены и зрители смогли спокойно в ней участвовать. Но это будет невозможно, если (с вирусом) не удастся справиться", - цитирует Абэ "РИА Новости".
Абэ подчеркнул, что большую роль будет играть создание лекарства от коронавируса и изобретение вакцины.
Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её сдвинули на июнь 2021 года.

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