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Абэ надеется, что Путин "смог понять" неопасность войск США в Японии для России
01 января 2019, 17:09 • 89 • Политика
Дислоцированные в Японии вооруженные силы США не опасны для России, заявил во вторник японский премьер Синдзо Абэ, напомнив, что уже много раз говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину и тот, наверное, "смог это понять".
"Американские войска находятся в Японии для того, чтобы защищать ее безопасность на Дальнем Востоке, они никоим образом не враждебны России", - заявил Абэ в своем интервью телеканалу "Асахи".
Кроме того, сказал японский премьер, он уже неоднократно объяснял это президенту России Владимиру Путину. В связи с этим Абэ выразил надежду, что глава российского государства "смог это понять".
Таким образом Абэ высказался в связи с выступлением президента России Владимира Путина в ходе недавней пресс-конференции, на которой он сказал, что при заключении мирного соглашения с Японией крайне важны вопросы безопасности.
При этом, отметил Путин, Россия не понимает уровня реального суверенитета Японии в свете расположения на Окинаве американского контингента вопреки протестам местных жителей.
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