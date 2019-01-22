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Абэ и Путин проговорили тет-а-тет дольше, чем планировалось - МИД Японии

22 января 2019, 22:39  •  30 • Политика
Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии практически целый час обсуждали за закрытыми дверями в режиме тет-а-тет перспективу заключения мирного договора. Как отметил пресс-секретарь японского дипломатического ведомства Такэси Осуга, изначально планировалось, что разговор будет более коротким.
Своё сообщение господин Осуга сделал на брифинге для представителей прессы по итогам переговоров двух лидеров. Он также отметил, что в общей сложности переговоры между российской и японской делегациями длились около трёх часов.
По словам Осуга, во время приватной встречи премьер Японии и глава российского государства провели откровенный обмен мнениями по проблематике, связанной с перспективами мирного договора. Напомним, что перед поездкой Абэ в Москву японские СМИ сообщали, что он планирует в данном контексте выдвинуть России некие территориальные претензии по Южнокурильской гряде.
"Премьер-министр Абэ сообщил, что во время этой встречи один на один он провёл очень откровенный обмен мнениями с президентом Путиным по вопросу мирного договора", - сказал пресс-секретарь японского МИД.
Его слова цитирует ТАСС.

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