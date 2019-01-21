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Абэ готов подписать мир с Россией в обмен на Шикотан и Хабомаи - СМИ
21 января 2019, 01:54 • 67 • Политика
Японское издание Kyodo заявило, что премьер-министр страны Синдзо Абэ может подписать мирный договор с Россией в обмен на часть Южнокурильской гряды - остров Шикотан и группу мелких необитаемых островов Хабомаи.
Данное сообщение делается со ссылкой на источник, якобы знакомый с ходом переговорного процесса. Напомним, что вечером 21 января японский премьер-министр должен будет прибыть в Москву для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Источник Kyodo уверен, что сейчас в администрации Абэ не верят в возможность получить у России острова Итуруп и Кунашир. Потому там готовы ограничить свои претензии по части "северных территорий" Хабомаи и Шикотаном.
В любом случае, напомним, что ранее российская сторона заявила, что территориальный статус Южнокурильских островов не может подвергаться сомнению. Эти территории отошли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия не намерена пересматривать итоги данного конфликта.
Россия и Япония до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио продолжает называть южную часть Курильского архипелага "северными территориями" и претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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