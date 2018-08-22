Абдулатипов: экспертный совет по Каспию может быть создан к ноябрю

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экспертный совет по реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря может быть создан в октябре этого года. Об этом по итогам прошедшего в Москве круглого стола по итогам Каспийского саммита и перспективам развития региона сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

Пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По его итогам президенты Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

"Как спецпредставитель я при себе буду усиливать экспертный совет с точки зрения мониторинга выполнения конвенции, ратификации ее и ускорения этого вопроса. Было бы целесообразно собрать депутатов прикаспийских государств и поставить вопрос о создании каспийской межпарламентской ассамблеи. <…> У нас очень хорошие эксперты, с которыми мы работаем в РАН, в МГИМО, в Институте востоковедения — с ними будем работать, есть эксперты Высшей школы экономики, есть РАНХиГС — надо их внимание направить на Конвенцию и ее ратификацию. Я думаю, что в сентябре-октябре совет может быть создан", — сказал он.

По мнению Абдулатипова, реализации конвенции поможет создание в Министерстве иностранных дел РФ секретариата, который будет координировать воплощение положений документа в жизнь. Ранее в среду в разговоре с журналистами спецпредставитель президента РФ на Каспии отмечал, что многосторонние отношения между странами, имеющими выход к Каспийскому морю, развиты недостаточно, в отличие от двухсторонних.

"У нас достаточно неплохо развиты на Каспии двусторонние отношения — есть контакты, понимание, документы. И очень слабо развиты многосторонние отношения, пятисторонние отношения. Это огромный потенциал интеграционный, который не используется", — сказал он.

Абдулатипов подчеркнул, что у сотрудничества прикаспийских государств "огромный потенциал для гуманитарного сотрудничества". "Мы предлагаем разработку специальной программы, комплексной программы развития каспийского региона и сотрудничества с прикаспийскими государствами, разработать которую должно правительство РФ, и, соответственно, для выполнения этой программы должен быть координатор от правительства", — считает он.

Спецпредставитель президента РФ на Каспии отметил, что на данный момент нереализованным остается интеграционный потенциал и потенциал в сфере гуманитарного сотрудничества, что во многом сказывается на субъектах страны.

"Зачастую ситуация такова, что федеральные органы власти, очень инертно работая в этом направлении, не подключают регионы прикаспийские российские. Регионы могли бы получить огромные ресурсы для своего развития из Каспия. <…> Загруженность Махачкалинского порта составляет 25%, и в таком же состоянии находятся другие каспийские порты, хотя мы недавно утвердили стратегию и подписали стратегию развития морских портов на Каспии. Но вместе с тем вся эта система не работает, и, соответственно, огромные преимущества транспортно-логистические, которые имеет в частности Дагестан — их оказывается невозможно использовать", — сказал экс-глава Дагестана.

Чрезвычайный и Полномочный посланник МИД РФ Борис Зенков отметил, что конвенция — это рабочий документ, каждый пункт которого необходимо прорабатывать и развивать, и сделать это необходимо как можно скорее. "Конвенция вступает в силу после получения пятой ратификационной грамоты — это значит, что каждая сторона, рассмотрев в своих парламентах этот документ, должна принять решение и это решение в виде ратификационной грамоты передать в Казахстан, который является депозитарием этого соглашения. В Конвенции не определены сроки", — пояснил он, отметив, что если ратификация документа займет долгое время, то экологическое равновесие на Каспии будет уже невозможно восстановить.

При этом, по мнению Зенкова, экологическое сотрудничество прикаспийских стран на данном этапе представляет собой не только мониторинг, установку очистных сооружений и вложение денежных средств в большом объеме, но, в первую очередь, подготовку кадров. "Их [специалистов] надо готовить, их надо учить где-то, приглашать — но их нет, только в рамках РАН институты, которые занимаются частично экологией и частично Каспийским морем", — добавил он.

До того, как высшие учебные заведения начнут готовить кадры для работы на Каспии, должен быть сформирован запрос на рынке труда. "В РФ вузы приходят в состояние автономных организаций, которые сами решают, кого готовить, сколько будет платных мест, кому отдать бюджетные места. <…> Рынок труда должен развиваться, формироваться, на нем должны четко определены конкретные специальности и направления подготовки", — сказал в ходе заседания директор департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Игорь Ганшин.

По его словам, после того, как будет сформирован этот запрос, вузы "ухватятся за возможность подготовки кадров с уникальными способностями", которые будут востребованы именно в прикаспийских странах.

Представитель ведомства на данном этапе обсуждения Конвенции обозначил также возможность создания международных программ для подготовки востребованных специалистов. "База для подготовки таких специалистов существует во всех пяти странах. Более того, она имеет свою специфику [в зависимости от страны]. Поэтому совместные программы, особенно магистерские, они бы, конечно, обогатили специалистов, которые имели бы возможность год учиться, скажем, в вузе в Астраханской области, где есть вековые наблюдения, опыт работы с Каспием, и год в магистратуре в Иране, — естественно, такой специалист будет востребован на рынке труда", — сказал Ганшин.

Прикаспийские государства — Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан — шли к подписанию конвенции очень долго, более 20 лет. Истоки правовой проблемы лежат в распаде Советского Союза. До этого вопросы использования Каспия регулировались в рамках двусторонних договоров между СССР и Ираном 1921 и 1940 годов. Появление в регионе новых независимых государств после 1991 года осложнило ситуацию, тем более в условиях открытия на дне Каспия богатых залежей нефти и газа.

Одним из ключевых вопросов правого статуса Каспия стало определение этого водоема. Поскольку он не соединен с мировым океаном, то не является морем, но из-за размеров, особенностей воды и дна не может считаться озером. В результате к нему неприменимы положения морского права и нормы о трансграничных озерах. Конвенция зафиксировала использование традиционного названия - Каспийское море - и при этом определила его как "окруженный сухопутными территориями сторон водоем".

Конвенция устанавливает ряд принципов разграничения, касающихся территориальных вод. Согласно статье 7 документа, "каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с настоящей конвенцией". К ним прилегает рыболовная зона шириной еще 10 миль.

Методику установления прямых исходных линий (условные линии побережья с учетом его топографии, портовых сооружений и расположенных вдоль берега островов — прим. ТАСС), к которым прилегают территориальные воды, еще предстоит определить отдельным соглашением.

На основе двусторонних и многосторонних соглашений устанавливается и разграничение секторов — водной глади и дна Каспийского моря, которые не покрывают территориальные воды государств. Таким образом, значительная часть Каспия остается неразграниченной.

Конвенция оставляет на будущее проработку и подписание еще одного важного соглашения — о пользовании биоресурсами Каспийского моря: "порядок и условия промысла совместных водных биологических ресурсов в Каспийском море определяются в соответствии с отдельным соглашением между всеми сторонами". Пока же на Каспии продолжает действовать мораторий на вылов осетровых.

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