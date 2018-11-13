|
Аббас призвал страны мира защитить Палестину от израильской агрессии
13 ноября 2018, 06:39 • 63 • В мире
Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, возникшую в регионе. Израиль под предлогом атак своей территории начал полномасштабную военную операцию и уже атаковал несколько десятков целей.
О заявлении Махмуда Аббаса сообщает агентство WAFA. Палестинский лидер призвал международное сообщество вмешаться в конфликт и остановить Израиль.
В настоящий момент известно об одном погибшем с израильской стороны и нескольких погибших с палестинской.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
06 ноября 2018, 23:24
|
08 ноября 2018, 03:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
11 ноября 2018, 02:39
|
10 ноября 2018, 23:24
|
11 ноября 2018, 18:54
|
10 ноября 2018, 23:09