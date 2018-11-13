Аббас призвал страны мира защитить Палестину от израильской агрессии

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, возникшую в регионе. Израиль под предлогом атак своей территории начал полномасштабную военную операцию и уже атаковал несколько десятков целей.

О заявлении Махмуда Аббаса сообщает агентство WAFA. Палестинский лидер призвал международное сообщество вмешаться в конфликт и остановить Израиль.

В настоящий момент известно об одном погибшем с израильской стороны и нескольких погибших с палестинской.