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Аббас призвал страны мира защитить Палестину от израильской агрессии

13 ноября 2018, 06:39  •  63 • В мире
Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, возникшую в регионе. Израиль под предлогом атак своей территории начал полномасштабную военную операцию и уже атаковал несколько десятков целей.
О заявлении Махмуда Аббаса сообщает агентство WAFA. Палестинский лидер призвал международное сообщество вмешаться в конфликт и остановить Израиль.
В настоящий момент известно об одном погибшем с израильской стороны и нескольких погибших с палестинской.

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