Аббас Джума показал шпиона ЦРУ, сдавшего генерала Сулеймани

Журналист Аббас Джума показал на своей странице в Twitter фото шпиона ЦРУ, сдавшего разведке США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее в Тегеране заявили, что раскрыт агент, который передавал Центральному разведывательному управлению сведения о точном местонахождении командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Им оказался Махмуд Мусави Маджд. Об этом заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Его заявление передало местное информагентство IRIB.

Эсмаили уточнил, что преступника ждёт смертная казнь и данный приговор будет исполнен уже в скором времени.

Фото: скриншот Twitter/Аббас Джума

Джума отметил, что Маджд также сотрудничал с израильской разведкой "Моссад". Об этой ситуации также высказался военный журналист Евгений Поддубный.

И это нам всем говорит о том, что агентурная работа значительно важнее всех этих беспилотников, РЭР, спутников и АНБ, - написал он в Telegram.

Напомним, Сулеймани был убит в начале этого года. По его самолёту по прибытии в аэропорт был нанесён авиаудар.