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«А жениться успеют?»: Глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время свадьбы проведет переговоры с Путиным  

17 августа 2018, 22:09  •  57 • Политика
Одним из ключевых моментов свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Стали известны некоторые подробности церемонии проведения свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетит Владимир Путин. В промежутке самой церемонии планируются рабочие переговоры между главой государства и Кнайсль.
О таком неожиданном повороте свадебной церемонии рассказала телекомпания ORF со ссылкой на свои источники в МИД Австрии. Тематика переговоров Владимира Путина и Карин Кнайсль пока не известна. Отметим, что МИД Австрии подчеркнул, что появление главы государства на свадьбе не будет иметь никакого политического подтекста.
Сама свадьба пройдет в Южной Австрии, на земле Штирия. Соответственно гости будут есть штирийскую кухню в двух вариантах – вегетарианском и традиционном. Владимир Путин привезет с собой на свадьбу казачий хор.
Любопытно, что приедет Владимир Путин на свадьбу прямо с переговоров, которые состоятся в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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