А Зеленский не в курсе: За спиной "президента-клоуна" действует ещё один "артист" - политолог

Очередные странные заявления из Офиса президента Украины вызвали недоумение в обществе: внештатный советник Зеленского обвинил США в гибели сотен тысяч людей. Впрочем, политолог Владимир Корнилов уверен: "президент-клоун" даже не в курсе, что за его спиной говорит этот неоднозначный персонаж.

По мнению внештатного советника главы Офиса президента Украины Арестовича, произошедшее в Афганистане продемонстрировало крах доктрины либеральной демократии.

Как написал украинский политик, США теперь "пожинают процессы своих неверных представлений о действительности", на алтарь которых были брошены "сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней". "Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются", - поделился открытием Арестович.

Тот же Арестович, напомнил в беседе с Царьградом политолог Владимир Корнилов, не так давно "обзывал нехорошими словами" Ангелу Меркель: "И ничего, Меркель сейчас едет в Киев, будет встречаться с Зеленским". Напомним, на 23 августа на Украине намечен форум "Крымская платформа".

Уж не знаю, процитирует Меркель Зеленскому, что его советник говорил о ней, или нет. Но Зеленский, похоже, не в курсе. Потому что люди вроде Арестовича озвучивают заявления, которые, ну, мягко говоря, в корне отличаются от той линии официального поведения Киева, Украины. Причём делают это уже на протяжении долгих месяцев.

Правда, уточнил Корнилов, Зеленский и сам, зачастую в одном и том же спиче, может делать совершенно противоречащие друг другу заявления. "Так что тут Арестович идёт по той же проторенной дорожке", - добавил эксперт.

Просто надо понимать: когда клоуны, лицедеи, артисты вроде Зеленского и того же Арестовича занимают высшие государственные посты и должности, то выстраивания стройной государственной политики и последовательной линии поведения от них ждать не приходится,

- подытожил политолог.