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А заодно похвалил за "смелые действия": Пенс подтвердил Зеленскому встречу с Трампом на Генассамблее ООН
19 сентября 2019, 04:39 • 82 • В мире
Вице-президент США провел телефонные переговоры с президентом Украины, подтвердив его встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, заодно похвалив Зеленского "за смелые действия в борьбе с коррупцией".
Как сообщает пресс-служба Майка Пенса, в разговоре, помимо обсуждения деталей предстоящей встречи, вице-президент также заявил о "непоколебимой приверженности США" суверенитету и территориальной целостности Украины. Отметив "смелость" администрации Зеленского в борьбе с коррупцией, Пенс добавил, что США "полностью поддерживают эти усилия".
О том, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом может состояться в период с 23 по 26 сентября, ранее в беседе с "РИА Новости" сообщил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко.
Напомним, ранее предполагалось, что первая встреча президентов США и Украины могла произойти еще в начале текущего месяца в Варшаве, в ходе мероприятий, посвященный 80-летию начала Второй мировой войны. Однако Дональд Трамп отметил свой визит в Польшу.
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