А заодно похвалил за "смелые действия": Пенс подтвердил Зеленскому встречу с Трампом на Генассамблее ООН

Как сообщает пресс-служба Майка Пенса, в разговоре, помимо обсуждения деталей предстоящей встречи, вице-президент также заявил о "непоколебимой приверженности США" суверенитету и территориальной целостности Украины. Отметив "смелость" администрации Зеленского в борьбе с коррупцией, Пенс добавил, что США "полностью поддерживают эти усилия".

О том, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом может состояться в период с 23 по 26 сентября, ранее в беседе с "РИА Новости" сообщил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко.

Напомним, ранее предполагалось, что первая встреча президентов США и Украины могла произойти еще в начале текущего месяца в Варшаве, в ходе мероприятий, посвященный 80-летию начала Второй мировой войны. Однако Дональд Трамп отметил свой визит в Польшу.