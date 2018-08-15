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А зачем нам этот Сенцов?

15 августа 2018, 16:24  •  150 • В России

Мать осужденного за подготовку к теракту (во время праздничных мероприятий 9 мая) украинского режиссера (в активе - один документальный фильм) Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Из администрации президента России ей пришел ответ, в котором говорится, что такое прошение должен подать сам осужденный. Украинские СМИ тут же раструбили новость об «отказе Кремля».

- Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь, конечно, о просьбе самого Сенцова, с которой, по признанию его родных, он вряд ли обратится. А значит юридически никаких оснований для передачи его Украине нет. Но мы ведь знаем, что из любых правил могут быть исключения. И из соображений гуманности нормативные акты можно прочитать немного иначе. Как это было с Надеждой Савченко, помиловать которую просили родственники убитых «летчицей» российских журналистов. Это было тяжелое для них решение, но они руководствовались теми самыми соображениями гуманности. Не к убийце их детей, а по отношению к гражданам России Евгению Ерофееву и Александру Александрову. И к их матерям.

А сколько еще таких матерей сегодня в России? Десятки? Сотни? Люди сидят по тюрьмам годами, несмотря на оправдательные приговоры и абсурдность обвинений. В лице Украины мы имеем дело не с цивилизованной страной, а с государством, в котором узаконены морское пиратство и захват заложников. И вести переговоры с ним надо в соответствующей форме. Хотят Сенцова - отдайте 10 россиян. И пусть они потом ускачутся от своей значимости и весомости. Как в незалежной герои превращаются в «агентов Кремля» мы все отлично видели.

Зачем нам этот ежедневный спектакль мирового масштаба с заламыванием рук по «деятелю искусства»? Тысячи рублей на медицинское кормление и десятки миллионов долларов репутационных потерь. Да, террорист, к выводам следствия и суда у меня претензий нет. И в случае обмена наверняка найдутся те, кто обвинит власти в мягкотелости. В случае с Савченко такие были в гомеопатических дозах. Но жизни российских граждан, находящихся в украинском плену, мне кажутся важнее. И чем больше их спасут в обмен на этот чемодан без ручки, тем лучше.

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