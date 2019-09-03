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А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы

03 сентября 2019, 01:54  •  98 • В мире
Как и многие другие родители, 2 сентября украинский гарант с женой повели в первый класс своего сына Кирилла. При этом Зеленский, который не устает говорить о своей "открытости", снять на камеру собственного отпрыска не позволил. "Уберите камеру", - заявила следом и первая леди. Однако украинцы обратили внимание не только на этот скандал, но и на то, что учиться младший Зеленский будет в дорогой элитной школе.
Как пишет украинское издание nashemisto.dp.ua, сначала от операторов мальчика прятала Елена. А затем и сам Зеленский подошёл к ним и спросил: "Зачем вы снимаете моего сына?" После авторы ролика извинились и сказали, что не станут больше этого делать. На этой секунде съёмка действительно прерывается.
Своего сына президентская чета привела на первую школьную линейку в сопровождении охраны. Конечно, школа была не из разряда "через дорогу от дома", а элитная, да и стоит там обучение вполне приличных денег. Как выяснили журналисты, за один учебный год надо выложить 11-13 тысяч долларов США. Для обычных украинцев это заоблачные суммы.
К слову, мнения на этот счет у пользователей Сети разделились. Одни с негодованием спрашивали "за чей счет этот банкет". Другие сочли, что доходы президента вполне позволяют ему обучать своего наследника в элитной и дорогой школе. Правда, будет ли от этого толк, уверены не все.
"Зеленский очень небедный человек, что подтвердил своей декларацией", - отметил пользователь под ником Сёма_67.
"Зеленский ведь не украл деньги на обучение детей. Нигде не обещал, что его дети будут рыться в мусорных баках. А вот что он и его сказочная команда готова сделать для других детей, вопрос", - отметил в комментариях Сергей Кравцов.
Чкриншот: Twitter/@stranaua

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