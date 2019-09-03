А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы

Как пишет украинское издание nashemisto.dp.ua, сначала от операторов мальчика прятала Елена. А затем и сам Зеленский подошёл к ним и спросил: "Зачем вы снимаете моего сына?" После авторы ролика извинились и сказали, что не станут больше этого делать. На этой секунде съёмка действительно прерывается.

Своего сына президентская чета привела на первую школьную линейку в сопровождении охраны. Конечно, школа была не из разряда "через дорогу от дома", а элитная, да и стоит там обучение вполне приличных денег. Как выяснили журналисты, за один учебный год надо выложить 11-13 тысяч долларов США. Для обычных украинцев это заоблачные суммы.

К слову, мнения на этот счет у пользователей Сети разделились. Одни с негодованием спрашивали "за чей счет этот банкет". Другие сочли, что доходы президента вполне позволяют ему обучать своего наследника в элитной и дорогой школе. Правда, будет ли от этого толк, уверены не все.

"Зеленский очень небедный человек, что подтвердил своей декларацией", - отметил пользователь под ником Сёма_67.

"Зеленский ведь не украл деньги на обучение детей. Нигде не обещал, что его дети будут рыться в мусорных баках. А вот что он и его сказочная команда готова сделать для других детей, вопрос", - отметил в комментариях Сергей Кравцов.