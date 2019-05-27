«А вы за то, чтобы крали 11 млрд рублей?»: Дибров прокомментировал слова о цветных революциях

"Феерическую истерику Диброва" сегодня транслировали многие Telegra-m-каналы. Телеведущий прокомментировал "Царьграду" аудиозапись, выложенную в канале Mash, на которой он якобы призывал к цветной революции на Дону.

По словам Диброва, его возмущение касалось коррупции в стране. В частности, последней историей с миллиардами арестованного полковника Кирилла Черкалина, у которого следствие нашло 12 млрд рублей.

"Когда человек крадёт, сколько там, 11 миллиардов рублей, вы про это подумали? Почитайте, о чём я там говорил, обсуждали, …. наверное, читали. А вы что, за то, чтобы крали 11 миллиардов рублей?", - возмутился Дибров.

Что касается цветных революций, то, по мнению Диброва, "любые антикоррупционные - это во благо и Дону-батюшке, да и всей России".

"Вот это я имел в виду", - добавил Дибров, подчеркнув, что речь шла именно о коррупции, и о том, что к, примеру, на Украине к цветной революции привел именно разгул "воров".

Ранее публицист Егор Холмогоров, комментируя события в Екатеринбурге, написал, что российское государство стоит перед угрозой инициируемых извне попыток его взрыва изнутри всё то время, что его возглавляет Владимир Путин. И давно уже замечено, что майданные инциденты для нашей политической системы — не фактор разрушения, а, напротив, стимул мобилизации, подкручивания гаек и создания контрсил, которые будут подавлять или хотя бы связывать фактор угрозы.

Ответом на все "майданы", по мнению эсперта, стал расцвет прокремлёвских молодёжных организаций — «Наши», «Молодая гвардия», «Местные».

Холмогоров указывает, что как только появляется выполненная по западным технологиям революционная сила, против неё формируется контрсила, которая как бы подпирает и социально легитимизирует собственно правоохранительные структуры, не допускает возникновения ситуации «хороший народ» в лице розововолосой толпы против «плохого» государства в лице омоновцев в шлемах.