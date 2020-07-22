А все боялись Билла Гейтса: Илон Маск напрямую заявил о планах по чипизации людей

Американский бизнесмен, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, Илон Маск рассказал подробнее о новом проекте - нейроинтерфейсе Neuralink.

В ответ на вопрос одного из пользователей в Twitter предприниматель сообщил в соцсети, что люди, пользующиеся данным изобретением, смогут воспроизводить и прослушивать песни напрямую с чипа.

Кроме того, с помощью Neuralink, по словам Маска, человек сможет регулировать уровень гормонов в организме и применять данную опцию для собственного усовершенствования. В частности, для улучшения мозговой деятельности и борьбы с тревожностью.

Чипы будут вживляться в мозг автоматически, с помощью специальной роботизированной техники. Изобретатель отметил, что в этом году уже были проведены тесты на животных, передаёт издание Independent.

Предполагается, что испытания данного устройства на людях стартуют сразу после того как компания Маска получит соответствующее разрешение со стороны Минздрава США.