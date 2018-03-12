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А внутри космический лед: Впервые на Земле нашли невероятные алмазы
12 марта 2018, 11:09 • 308 • В мире
На Земле впервые нашли алмазы с космическим льдом внутри.
В США группа исследователей смогли обнаружить необычный алмаз. Ученые из университета Невада заявили о том, что к ним попал уникальный алмаз. Его необычность в том, что внутри сохранилась инопланетная форма льда. Исследование на эту тему опубликовали в журнале Science.
В частности, в статье говорится о том, что данная суперплотная форма льда имеет внеземное происхождение. Более того, его молекулы имеют кубическую форму, отличаясь тем самым от своих “земных коллег”.
Известно, что ученые случайно обнаружили камень в образцах, которые были извлечены из мантии Земли. Отмечается, что такое явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.
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