А внутри космический лед: Впервые на Земле нашли невероятные алмазы

• 308 • В мире

На Земле впервые нашли алмазы с космическим льдом внутри.

В США группа исследователей смогли обнаружить необычный алмаз. Ученые из университета Невада заявили о том, что к ним попал уникальный алмаз. Его необычность в том, что внутри сохранилась инопланетная форма льда. Исследование на эту тему опубликовали в журнале Science.

В частности, в статье говорится о том, что данная суперплотная форма льда имеет внеземное происхождение. Более того, его молекулы имеют кубическую форму, отличаясь тем самым от своих “земных коллег”.

Известно, что ученые случайно обнаружили камень в образцах, которые были извлечены из мантии Земли. Отмечается, что такое явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.