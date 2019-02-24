А ведь в "9 роте" он сражался за наших против духов: Почему Серебряков снова накинулся на Россию

Талантливый исполнитель, убедительно игравший русских офицеров-патриотов, которые противостояли американским наемникам, например, в Афганистане, и честных следователей, ловивших внутренних супостатов, теперь играет другие роли, поет другие песни.

Родившийся в Москве 55 лет назад, но пропитавшийся канадским кленовым сиропом актер удивил зрителей одного из телеканалов заявлением о том, что Россия за последние два десятилетия создала несколько войн: «Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду, в том числе, африканские республики».

То, что война 08.08.08 заполыхала после начала боевых действий грузинских частей против Южной Осетии, в том числе против стоявших там российских миротворцев - сейчас вынуждены признать даже западные спецы по международным конфликтам.

Ввод российских частей ВКС и военных советников в Сирию в сентябре 2015-го произошел на фоне захвата значительной части страны игиловцами* (которых считают террористами не только в России, но и в Америке) - и по просьбе законно избранного президента Асада. Большая часть Сирии освобождена от бандитов, боевые действия, в том числе вспышки гражданской войны, локализованы.

Про африканские страны - ну это, скорее, вопрос к одному из героев Серебрякова последних лет, к заведующему лечебно-диагностическим отделением доктору Рихтеру. Отклонения разные бывают. И заявления вроде «Казань брал, Каир не брал» - вряд ли веский повод для того, чтобы пациента все-таки не начали лечить - хотя бы применением успокоительных средств.

Артистическое сообщество по разному реагирует на заявления коллеги. Который, кстати, регулярно отрывается от семьи, живущей за океаном, для съемок в воинственной России - достойный уровень жизни Серебрякову до сих обеспечивают российские, не канадские гонорары. Его коллега Дмитрий Дюжев мягко заметил, что это же актер, это же не политик, а потому может делать любые заявления, поскольку политика - вне актерской компетенции. Про то, что каждый имеет право на собственное мнение заявил и продюсер Иосиф Пригожин, заметивший при том, что есть яркие примеры, когда другие государства без веского повода бомбили ту же Сирию, а также Ирак и Ливию, а делающие подобные заявления «не способны анализировать, но способны искать крайних».

Конечно, народный артист РФ Алексей Серебряков волен высказывать свое мнение, в том числе по внешней политике страны, где он родился и состоялся, но было бы неплохо все-таки учить матчасть - также, как он «выучивает» характеры своих удивительных героев.

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