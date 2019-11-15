А ведь и без газа остаться можно: Путин метким фразеологизмом ответил на абсурд Киева

Украина рискует вовсе остаться без транзита российского газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами в рамках саммита БРИКС.

При этом, судя по словам главы государства, Москва готова к сотрудничеству с украинской стороной. Россия даже может дать скидку транзитёрам на поставки голубого топлива.

В частности, уточнил Путин, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25%, но при условии прямых поставок.

Правда, указал политик, многочисленные иски "Нафтогаза" к российской газовой компании "Газпром" лишь обостряют ситуацию.

Вообще, заметил президент, заявления, звучащие с украинской стороны о том, что они будто сейчас получают газ по реверсу, являются откровенной чепухой. Путин привёл меткий фразеологизм, обрисовывая ситуацию.

"Невозможен никакой реверс, это как сапоги всмятку", - сказал он, добавив, что Россия прекрасно знает об этом, но предпочитает не реагировать на пассажи Киева.