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А ведь и без газа остаться можно: Путин метким фразеологизмом ответил на абсурд Киева

15 ноября 2019, 14:09  •  262 • В мире
Президент России Владимир Путин допустил, что Украина рискует вовсе остаться без транзита газа из РФ. По его словам, все россказни о том, что Незалежная получает топливо по реверсу, являются очевидной чушью. Президент также метко охарактеризовал лозунги Киева о "газовой незалежности" благодаря реверсу: "Это как сапоги всмятку".
Украина рискует вовсе остаться без транзита российского газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами в рамках саммита БРИКС.
При этом, судя по словам главы государства, Москва готова к сотрудничеству с украинской стороной. Россия даже может дать скидку транзитёрам на поставки голубого топлива.
В частности, уточнил Путин, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25%, но при условии прямых поставок.
Правда, указал политик, многочисленные иски "Нафтогаза" к российской газовой компании "Газпром" лишь обостряют ситуацию.
Вообще, заметил президент, заявления, звучащие с украинской стороны о том, что они будто сейчас получают газ по реверсу, являются откровенной чепухой. Путин привёл меткий фразеологизм, обрисовывая ситуацию.
"Невозможен никакой реверс, это как сапоги всмятку", - сказал он, добавив, что Россия прекрасно знает об этом, но предпочитает не реагировать на пассажи Киева.

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