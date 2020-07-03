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А ваша жена так умеет? Супруга президента Татарстана удивила нескромными доходами
03 июля 2020, 17:00 • 54 • Политика
На днях глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал сведения о доходах своей семьи за 2019 год. Больше всего удивила супруга президента: за год она принесла в семейный бюджет почти полмиллиарда рублей, что в 54 раза больше, чем заработал супруг. А ваша жена так умеет?
Если президент Татарстана Рустам Минниханов за прошлый год заработал 8,8 миллиона рублей, то доходы его супруги Гульсины, согласно опубликованной на официальном сайте декларации, превысили заработок мужа аж в 54 раза и составили более 480 миллионов рублей. При этом в собственности у госчиновника нет практически ничего - домом площадью 263 кв. м он только пользуется, как и участком в 415 кв. м.
А вот его жена оказалась куда более зажиточной: у неё три земельных участка, тот самый 263-метровый особняк и 175-метровая квартира. Кроме того, у Гульсины Миннихановой, очевидно, были богатые родственники в ОАЭ: на ней числится квартира и два парковочных места в Эмиратах.
В соцсетях тем временем ходят слухи, что 51-летняя Гульсина Ахатовна безуспешно пытается продать элитные апартаменты в гостинице "Москва" - из-за кризиса и пандемии квартиру не получается реализовать "даже за 215 миллионов".
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