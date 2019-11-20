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А в НАТО бы взяли? Заявившему об "аннексии России" эстонцу устроили исторический ликбез

20 ноября 2019, 17:39  •  38 • Политика
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что "Россия аннексировала около пяти процентов территории" республики. И теперь эстонец хочет, чтобы эти земли вернулись. В ответ Пыллуаасу устроили исторический ликбез. Так, например, научный директор РВИО Михаил Мягков напомнил спикеру республики, что "Эстонию в НАТО бы не взяли, если бы не было заключено договора с Россией".
Ранее, напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, назвавшего Тартуский мирный договор 1920 года "документом, не имеющим юридической силы" после вступления Эстонии в состав СССР в 1940 году.
В частности, эстонец заявил, что у республики, мол, "нет территориальных претензий к России". И тут же почти в ультимативной форме сообщил о желании вернуть эстонские территории.
"Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись, - заявил Пыллуаас. - Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии".
Фото: скриншот facebook/henn.polluaas
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в ответ устроил эстонцу небольшой исторический ликбез. Он удивился, какие у спикера парламента республики вообще могут быть вопросы, отметив, что если бы страна не решила территориальный спор, то вряд ли была бы принята в Североатлантический альянс.
"Эстонию в НАТО бы не взяли, если бы не было заключено договора с Российской Федерацией, - заметил в беседе с RT Мягков. - Альянс не принимает страны, которые имеют приграничные споры и проблемы".
Эксперт также напомнил, что те самые границы, о которых сейчас мечтают эстонские политики, "в 1920 году были фактически навязаны". Он уточнил, что в то самое время в нашей стране вовсю шла Гражданская война.
Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя на страницах в соцсетях сделал Пыллуаасу свой тонкий намёк, также добавив немного исторических фактов.
"Эстляндская губерния согласно Ништадтскому миру ушла навечно во владение Россией. Можно ведь остатки потребовать", - сыронизировал Гаспарян.
"Пусть еще расскажет про древнее эстонское государство и где искать следы великой эстонской цивилизации", - отшутился в Twitter пользователь "Глубинный народ".

Справка

В 1920-м РСФСР подписала мирный договор с Эстонией, признав её независимость. Согласно документу, прибалтийской республике достались территории, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям. Но в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, этот документ утратил свою силу.

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