А в Лондоне смог. НАТО собралось на саммит 70-летия 18:43

Пауки в банке. Клубок змей. А если объятия, то как у богомолов – каждый норовит оказаться самкой. Вот такое оно – трансатлантическое сборище единомышленников. Вероятно, когда во время семейного фото вылетит птичка, они дружно даже "cheese" произнести не смогут. И это еще организаторам надо расставить их так, чтобы не передрались. Тем не менее, вся "семья" в сборе. Съехалась в Лондон, чтобы решить, кто в ней больший "урод". Вариантов масса. Примерно столько же, сколько их самих. Но чтобы совсем не рассориться, заранее постановили, что это все равно будет Россия.

В их положении без стимула нельзя. Как они себя называют, "самый успешный военный блок в мире". Как же ему тешить свое эго, если у него не будет альтер-эго. Хотя эго у него в ассортименте. Там даже не раздвоение, а расслоение личностей. Трамп, Эрдоган, Макрон. Меркель, которая не знает, к кому примкнуть: умным или красивым. И все хотят отношений с Россией. Их послушать, так гораздо больше, чем друг с другом. Поэтому еще не известно, что для них хуже, "смерть мозга", или его разрыв.

В любом случае, такого саммита у НАТО еще не было. Потому что саммит 70-летия. И поставить бы им на торт семьдесят свечей. Но, во-первых, станут задувать – последний дух выпустят. Во-вторых, их игра этих свеч явно не стоит. А вот что стоит, так это, как и положено, хорошенько надрать им уши. Хотя возраст – вроде как не пристало. И ведь кряхтит, ворчит, клянет всех вокруг и даже свои собственные члены (одни трясутся, другие не слушаются, третьи и вовсе отваливаются), но все-таки старается альянс выглядеть бодрячком.

И только президент США лучше всех их понимает, что такое, когда ты разменял восьмой десяток. Нужно больше тратить на лекарства и на поддержание формы. К чему он, собственно, их и склонял. И сейчас, как говорят, впервые за эти несколько лет, что он с ними, ехал на встречу, чтобы выразить им свое удовлетворение. Начали принимать стимулирующие средства. Точнее, отдавать их на всеобщую оборону. А если еще точнее, то Соединенным Штатам. Пусть не все, но почти все, что Дональд прописал.

А еще он буквально перед саммитом прописал и Северную Македонию – завизировал протокол о ее вступлении в альянс под номером 30. Хотя, казалось бы, куда в этот блок еще влезает. В его-то возрасте надо скромнее быть в аппетитах, а он все поглощает и поглощает. Так и лопнуть можно. Однако Македония тоже тут. Пока недочлен, но уже привыкает. То есть выходит, что их здесь 29 стран с хвостиком. Или, по-другому, НАТО с хвостиком.

А если присмотреться, то с копытцами, которыми вечно бьет, и рожками, потому что есть в нем и такие партнеры, которые или посматривают, или даже похаживают на сторону. А как ты их за это упрекнешь. Блок – он ведь только воспоминаниями живет. А на деле-то лишь брюзжит, хиреет и требует, чтоб ему уступили место. Он, конечно, пытается сам себя взбодрить и привести в боевой тонус. Но не может. Поэтому очень кстати, что саммит в Лондоне. И спустя два дня можно будет сказать, что в Лондоне – смог.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik