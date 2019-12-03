Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Армия и спецслужбы никого не остановят": Сатановский предсказал "...
Трамп обиделся, а в Кремле предложили не думать о частях тела: Оскорбительные сл...
Выезд в город: ГИБДД намерена отменить «площадку» на экзаменах по вождению
Путин передал привет НАТО
Главная / Аналитика

А в Лондоне смог. НАТО собралось на саммит 70-летия

03 декабря 2019, 20:54  •  82 • Аналитика
© REUTERS / Yves Herman
А в Лондоне смог. НАТО собралось на саммит 70-летия
18:43
Пауки в банке. Клубок змей. А если объятия, то как у богомолов – каждый норовит оказаться самкой. Вот такое оно – трансатлантическое сборище единомышленников. Вероятно, когда во время семейного фото вылетит птичка, они дружно даже "cheese" произнести не смогут. И это еще организаторам надо расставить их так, чтобы не передрались. Тем не менее, вся "семья" в сборе. Съехалась в Лондон, чтобы решить, кто в ней больший "урод". Вариантов масса. Примерно столько же, сколько их самих. Но чтобы совсем не рассориться, заранее постановили, что это все равно будет Россия.
В их положении без стимула нельзя. Как они себя называют, "самый успешный военный блок в мире". Как же ему тешить свое эго, если у него не будет альтер-эго. Хотя эго у него в ассортименте. Там даже не раздвоение, а расслоение личностей. Трамп, Эрдоган, Макрон. Меркель, которая не знает, к кому примкнуть: умным или красивым. И все хотят отношений с Россией. Их послушать, так гораздо больше, чем друг с другом. Поэтому еще не известно, что для них хуже, "смерть мозга", или его разрыв.
В любом случае, такого саммита у НАТО еще не было. Потому что саммит 70-летия. И поставить бы им на торт семьдесят свечей. Но, во-первых, станут задувать – последний дух выпустят. Во-вторых, их игра этих свеч явно не стоит. А вот что стоит, так это, как и положено, хорошенько надрать им уши. Хотя возраст – вроде как не пристало. И ведь кряхтит, ворчит, клянет всех вокруг и даже свои собственные члены (одни трясутся, другие не слушаются, третьи и вовсе отваливаются), но все-таки старается альянс выглядеть бодрячком.
И только президент США лучше всех их понимает, что такое, когда ты разменял восьмой десяток. Нужно больше тратить на лекарства и на поддержание формы. К чему он, собственно, их и склонял. И сейчас, как говорят, впервые за эти несколько лет, что он с ними, ехал на встречу, чтобы выразить им свое удовлетворение. Начали принимать стимулирующие средства. Точнее, отдавать их на всеобщую оборону. А если еще точнее, то Соединенным Штатам. Пусть не все, но почти все, что Дональд прописал.
А еще он буквально перед саммитом прописал и Северную Македонию – завизировал протокол о ее вступлении в альянс под номером 30. Хотя, казалось бы, куда в этот блок еще влезает. В его-то возрасте надо скромнее быть в аппетитах, а он все поглощает и поглощает. Так и лопнуть можно. Однако Македония тоже тут. Пока недочлен, но уже привыкает. То есть выходит, что их здесь 29 стран с хвостиком. Или, по-другому, НАТО с хвостиком.
А если присмотреться, то с копытцами, которыми вечно бьет, и рожками, потому что есть в нем и такие партнеры, которые или посматривают, или даже похаживают на сторону. А как ты их за это упрекнешь. Блок – он ведь только воспоминаниями живет. А на деле-то лишь брюзжит, хиреет и требует, чтоб ему уступили место. Он, конечно, пытается сам себя взбодрить и привести в боевой тонус. Но не может. Поэтому очень кстати, что саммит в Лондоне. И спустя два дня можно будет сказать, что в Лондоне – смог.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 17:39
Переживёт ли Путина путинизм? Русский вопрос француза Макрона
02 декабря 2019, 15:39
Гонконг. Главная ошибка Дэн Сяопина
02 декабря 2019, 15:39
Курсом елбасы
02 декабря 2019, 22:09
Панибратская помощь. Джонсон будет держаться от Трампа на расстоянии
02 декабря 2019, 15:39
Урсула фон дер Ляйен. Для России хуже некуда?
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.