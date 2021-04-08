А в Киеве политолог Кость Бондаренко бьёт тревогу и требует «политической перезагрузки» региона

Предвоенная реальность оказалась для Украины суровой – закрытая социология, накануне переданная президенту Украины киевским Институтом Разумкова, показывает, что до 85 процентов жителей Одесской, Харьковской и Николаевской областей хотели бы оказаться в России – как крымчане в 2014-м. В Херсонской и Запорожской областях показатели ещё выше – на уровне 92-94 процентов. Статистику спрятали с глаз долой – ибо данные разбивают в пух и прах утверждения, что, де, восток Украины не стремится в Россию.

В то же время на передовую «слуги народа» выкатили один из главных калибров украинской политологии – Константина Бондаренко, предпочитающего именоваться «Кость». Оправдываться, почему юго-восток страны не видит себя в составе прекрасной, но унитарной Украины. И Бондаренко оправдался, как смог, опубликовав пространную статью «Юго-восток в ожидании политической перезагрузки». Смысл текста примерно таков: левобережная Украина «переживает период глубинной перезагрузки ценностных ориентиров». Тем не менее, «постепенно уходит в прошлое» «идеологическая разбалансированность людей, не принявших идеалы майдана и ушедших во внутреннюю эмиграцию». Врёт Кость, как дышит, – что и продемонстрировали данные Института Разумкова, но ничего, видимо, больше не придумывается, чтобы ткнуть Москву носом: не сметь даже думать о воссоединении с нашими восточными областями, пусть даже там практически всё население только и мечтает, что о возвращении в Россию. Видите, как на самом деле обстоят дела – народ-то приспосабливается, разбалансированность уходит в прошлое, и все нынче скопом за Украину!

Далее Кость оправдывается, что, де, «победа галицкой концепции» формирования украинского государства заставляет восточных украинцев (читай, русских) «переосмыслить» самих себя и свои представления о стране проживания. И тут большинство прозрело – а западные украинцы-то правы, Бандера – герой, а Россия – агрессор и враг. Бондаренко, к слову, нередко приглашают к участию в российских телепрограммах – вот бы задать ему вопрос в лоб, откуда он всё это нафантазировал?! И по чьему заказу?

В чём-то Кость Бондаренко, безусловно, прав. Если не провести «перезагрузку» восточной Украины, в один ужасный момент для украинской государственности несколько областей могут рвануть прочь – вслед за Крымом и Донбассом. Причём, даже то, что с момента провозглашения Украины минуло 30 лет, не сделало эту страну привлекательной и, что гораздо более важно – своей, для подавляющего большинства жителей юго-востока. Так что нынче левобережная Украина с замиранием сердца ждёт обострения на Донбассе – быть может, хоть это трагическое событие чуть-чуть приоткроет для них окно возможностей, для того, чтобы вернуться в Россию.