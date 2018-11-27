А в каком зале выбирает президентов США коллегия хакеров?

Почему из практики американских выборов исчезли хакеры и тролли

24 ноября в США объявили, что «расследование русского вмешательства в выборы-2016 продлено еще на полгода». Желание верхушки Демократической партии превратить Трампа в «бегущего по лезвию импичмента» очевидно. Однако обстановка ноябрьских промежуточных выборов в Америке показала, что существует важное ограничение в расследовании спецпрокурора Мюллера.

Все заметили, что в статьях о промежуточных выборах нота «хакерской угрозы» была практически не слышна. Директор группы выявления угроз компании «Гугл», ранее офицер разведки Шейн Хантли по поводу самой большой «неожиданности» кампании промежуточных выборов заметил: «Удивительно слабая деятельность на хакерском фронте. Кого-то это успокаивает, а кого-то пугает». Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute) Клинт Уоттс (Clint Watts) говорит: «Политические дискуссии в США становятся все более острыми и напряженными, в них присутствует огромное количество дезинформации, причем создают ее главным образом приверженцы той или иной партии. Что еще могут сделать русские для передергивания фактов и внесения сумятицы, чего не сделали сами американцы?» Дастин Волц и Роберт Макмиллан (The Wall Street Journal) отмечают : «Никто не знает, почему русские хакеры проигнорировали промежуточные выборы». Реплику можно переиначить: «Никто не знает, почему CNN и другие СМИ не форсировали тему русских хакеров на промежуточных выборах». Тут нащупано то ограничение, которое делает небезопасными дальнейшие «раскопки» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ведь постоянно возбуждаемый интерес к функционированию избирательной системы США – важная часть американской «мягкой силы». Как, кстати, и статус доллара. Обвинять Россию, Китай, Иран в искажении результатов американских выборов и волеизъявления народа Соединённых Штатов, то есть в развале всей избирательной системы, можно лишь до определённого предела – иначе встанет вопрос о пригодности этой системы как таковой.

В своё время американская идеология выросла на критике монархий. О «предубеждении американцев против монархии» писал Черчилль. Столпы республиканизма в США всегда упирали на то, что капризы королей, царей, влияние придворных фаворитов создавали систему, которая плохо учитывала волю нации. Однако если «капризничает» республиканский механизм учёта народного мнения, что тогда? Ведь объяснить результат президентских выборов-2016 «коварством, внезапностью удара хакеров, атаками троллей» (вроде того, что избирательный Пёрл-Харбор в Америке учинили мальчики с питерской улицы Савушкина) можно было только однажды. Второй раз на внезапность не спишешь – здесь и возникает предел «антихакерской истерии».

И ещё важно стереть в головах американцев память о самой фактуре «вмешательства»! Разве хакеры влезли в компьютеры избирательного штаба Хиллари Клинтон и вставили туда файлы клеветы? Отняли у Хиллари голоса на праймериз? Нет! Всего лишь вскрыли скрытые от американского народа преступления: махинации в подсчёте голосов на праймериз демократов, «потопление» кандидата Берни Сандерса, прослушивание с санкции президента-демократа Барака Обамы действующих глав десятков государств, включая канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Бразилии Дилмы Русеф! Стереть всё это из памяти американцев – вот что было реальной целью кампании по «разоблачению российского вмешательства», а вовсе не объявление «дефолта» американской избирательной системы по причине её уязвимости для хакерских атак.

Интересно было бы сравнить доходы от туристов, поглазевших на Ниагарский водопад и, скажем, Капитолий. Миллионы посещают место заседаний Конгресса США. При Конгрессе есть музей, сувенирные лавки. В туристических брошюрах и более серьёзных книгах можно прочитать: «По залам Капитолия гуляют призраки умерших президентов США… Демонический Кот в подвалах Капитолия является перед сменой президентов». Предлагаются туристам и другие «байки из склепа».

Голосование проводится неизменно во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года, 40 дней спустя голосует коллегия выборщиков. Число выборщиков от штата равно числу его представителей в Конгрессе. Наибольшее количество выборщиков сегодня у Калифорнии –55. Все случаи «неправильного голосования» выборщиков сосчитаны до копейки. Курьёзы вроде голосования за мёртвого (демократ Грили умер в интервале между голосованиями избирателей и выборщиков) тоже работают на престиж, на американскую традицию.

Чаще всего критика американской избирательной системы напирает на непрямое голосование, в котором президента США выбирает не народ, а коллегия выборщиков. На это отвечают, что США – федерация, союз штатов, коллегия выборщиков отражает не только волю населения, но и волю штатов. «Старые 13 штатов», подписавшие союзный договор и Конституцию 1787 года, сегодня могут многократно уступать Калифорнии, Техасу, но… это же традиция, уважение старых договоров!

Нет, не коллегии выборщиков слабое звено в Америке, а новые политические явления! В американских новостях после «российских хакеров» уже появились «иранские хакеры», долго ли, скажем, до йеменских?! А вдруг какой-нибудь почтительный турист в Капитолии или малыш, упросивший папу купить игрушку, того же «демонического кота», спросит экскурсовода: «А в каком зале выбирает президентов США коллегия хакеров?» В том, чтобы избежать этого гипотетического вопроса ребёнка (сродни замечанию о «голом короле»), и состоит глубинный интерес «глубинного государства».