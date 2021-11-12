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А украинцам всё неймётся. Не хотят видеть в гостях граждан РФ
12 ноября 2021, 22:05 • 157 • Украина
Уже не в первый раз поднимается эта тема с визовым режимом. Тогда бесновался радикал Олег Ляшко, но его власти осадили. Киеву самому это было невыгодно, Москва обязательно бы отзеркалила этот опрометчивый поступок. Тогда смогли бы пострадать граждане Украины, которые проживают в РФ.
Зеленский должен ответить в течение десяти дней. Интересно, как он выкрутится из ситуации, ведь любое решение будет для него явно проигрышным. Вам шах от своих же, господин Зеленский.
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