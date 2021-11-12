А украинцам всё неймётся. Не хотят видеть в гостях граждан РФ

Так и не желают мириться с нами граждане Незалежной. На имя Владимира Зеленского пришла электронная петиция с просьбой запретить гражданам России приезжать на Украину.Автором сего творения стал бывший руководитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко. Запомнили врага «в лицо»? Хочет визовый режим, либо вообще с нами попрощаться. Негостеприимный гражданин, однако. Кстати, ещё таких нелюдимых нашлось аж 25 тысяч человек. Теперь Зеленскому придётся дать ответ на просьбу провокатора. Радикал заявил, мол, если президент защищает интересы граждан Незалежной, то удовлетворит просьбу националиста. Кстати, Стерненко очень гордится своим поступком.Уже не в первый раз поднимается эта тема с визовым режимом. Тогда бесновался радикал Олег Ляшко, но его власти осадили. Киеву самому это было невыгодно, Москва обязательно бы отзеркалила этот опрометчивый поступок. Тогда смогли бы пострадать граждане Украины, которые проживают в РФ.Зеленский должен ответить в течение десяти дней. Интересно, как он выкрутится из ситуации, ведь любое решение будет для него явно проигрышным. Вам шах от своих же, господин Зеленский.