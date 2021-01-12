Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная / Политика

А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"

12 января 2021, 00:05  •  48 • Политика
Болгарский политолог Пламен Пасков в своём YouTube-канале задал вопрос: а Трамп вообще ещё жив? Эксперт указал на ряд факторов, которые заставляют задуматься о "нехорошей версии".
По словам Пламена Паскова, в связи с событиями двух-трёх последних дней ему стали приходить в голову "нехорошие мысли". Болгарский политолог обратил внимание, что с 6 января, после блокировки социальных сетей президента США Дональда Трампа, не выходило никаких свежих фото или видео с его участием.
"Не было и достоверных документов, которые бы вышли из рук Дональда Трампа", - отметил Пасков, добавляя, что возникает вопрос, а жив ли вообще Трамп.
На официальном сайте президента остались только старые посты, сделанные ещё до 3 ноября, добавил политолог.
Между тем подобные слухи ходят не только в социальных сетях. Некоторые СМИ также пытаются намекать на смерть или несчастье с Дональдом Трампом. Однако в Telegram-канале "Теория большого шока" появилась ссылка на заявления американского конспиролога Саймона Паркса, коорый призвал игнорировать эти слухи, отметив, что это не что иное, как ложь, направленная на ослабление воли сторонников Трампа.
"Завтра, во вторник, Трамп по своему расписанию должен приехать в Аризону или Техас инспектировать Стену. Хочу заверить всех, что президент, так же как и его семья, невероятно хорошо защищены. Ложь о его смерти распространяют люди, которые с каждым часом впадают во всё большее отчаяние", - подчеркнул Паркс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
11 января 2021, 16:45
Лукашенко сделал Латвии недвусмысленное предупреждение
11 января 2021, 03:00
"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 04:50
"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 17:40
Русским дали ещё 10 лет жизни. Затем - в Китай. Что "эксперты" сулят России уже в 2021-м?
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя от...
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не о...
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближн...
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
08 января 2021, 18:10
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
06 января 2021, 13:00
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.