А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"

По словам Пламена Паскова, в связи с событиями двух-трёх последних дней ему стали приходить в голову "нехорошие мысли". Болгарский политолог обратил внимание, что с 6 января, после блокировки социальных сетей президента США Дональда Трампа, не выходило никаких свежих фото или видео с его участием.

"Не было и достоверных документов, которые бы вышли из рук Дональда Трампа", - отметил Пасков, добавляя, что возникает вопрос, а жив ли вообще Трамп.

На официальном сайте президента остались только старые посты, сделанные ещё до 3 ноября, добавил политолог.

Между тем подобные слухи ходят не только в социальных сетях. Некоторые СМИ также пытаются намекать на смерть или несчастье с Дональдом Трампом. Однако в Telegram-канале "Теория большого шока" появилась ссылка на заявления американского конспиролога Саймона Паркса, коорый призвал игнорировать эти слухи, отметив, что это не что иное, как ложь, направленная на ослабление воли сторонников Трампа.

"Завтра, во вторник, Трамп по своему расписанию должен приехать в Аризону или Техас инспектировать Стену. Хочу заверить всех, что президент, так же как и его семья, невероятно хорошо защищены. Ложь о его смерти распространяют люди, которые с каждым часом впадают во всё большее отчаяние", - подчеркнул Паркс.