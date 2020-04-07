А Трамп против: Bloomberg назвал причину разногласий между Россией и саудитами

Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новой сделке по нефти из-за невозможности договориться о параметрах самой сделки.

По данным Bloomberg, страны не договорились в вопросе объёмов сокращения добычи сырья.

Издание отмечает, что обе страны выступили за присоединение США к соглашению, однако американский президент Дональд Трамп категорически против этого.

Вопрос планируют обсудить 10 апреля на встрече министров энергетики "Большой двадцатки".

Хотели "как лучше"?

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд попытался опровергнуть заявления президента России Владимира Путина о том, что именно Эр-Рияд вышел из нефтяной сделки. Как утверждает пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства, страна якобы всегда стремилась к достижению баланса на рынке.

По мнению саудитов, стабилизация рынка полезна всем. Они также рассчитывают на то, что Москва поступит правильно на срочном совещании ОПЕК+.

До этого представители Эр-Рияда заявили, что готовы ограничить добычу нефти на уровне ниже девяти миллионов баррелей в сутки. Однако к сделке должны присоединиться страны G20.

Цифры говорят сами за себя

Напомним, 31 марта истекло действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 1 апреля добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на предельную для Aramco мощность в 12 млн баррелей в сутки. Однако и это не предел. Как сообщил в беседе с ТАСС неназванный источник в трейдинговых кругах, саудиты намерены довести добычу до рекордных 12,3 млн б/с, а на экспорт - до 10,6 млн б/с.

Между тем мировые цены на нефть продолжают колебаться, а дальнейшее их снижение сильно ударит по простым саудовцам. Как пишет британское издание Al Araby, наследный принц не отдаёт себе отчёта в том, что вовлёк собственное государство в "самоубийственную дуэль с русским медведем".

В войне за нефтяной рынок проиграют все стороны - и Россия, и саудиты. Но потери Саудовской Аравии будут значительно больше, причём убытки лягут на плечи простого народа. Поэтому наследному принцу стоило бы задуматься - нужно ли продолжать эту бессмысленную самоубийственную борьбу с соперником?

По словам автора статьи, из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия не сможет выполнять свои внешние обязательства. Кроме того, вырастет дефицит бюджета, который и без того беспрерывно рос с 2014 года, а это приведёт к необходимости серьёзной экономии. Простых граждан заставят затянуть пояса потуже.

Автор приводит красноречивые цифры: снижая цены на нефть, саудиты ежедневно теряют 400 млн долларов - это около 150 млрд в год.