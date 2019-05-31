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А теперь наоборот. Когда-то Путин вытягивал "Единую Россию" - Михеев о рейтинге

31 мая 2019, 03:39  •  14 • Политика
Согласно результатам социологического опроса, опубликованным ВЦИОМ 24 мая, заметно снизился рейтинг президента России. По данным на вторую декаду текущего месяца, Владимир Путин пользовался доверием 31,7% опрошенных жителей России. "Когда-то Путин вытягивал "Единую Россию, а теперь происходит наоборот", - считает Сергей Михеев.
Оппозиция данные социологического опроса встретила восторженно, заявляя, что "это – полный провал президента". В то же время появились и предположения, что падение рейтинга – это такой "хитрый план Путина". По мнению политолога Сергея Михеева, никакого "хитрого плана" у власти нет, а рейтинги вполне могли упасть на фоне пенсионной реформы. И это – очень даже объективные причины. Однако есть еще и субъективные.
"Действительно, явно повысилась активность всевозможной либеральной оппозиции. Но она на фоне чего повысилась? Она повысилась на фоне заигрывания той же самой власти с некоторыми либерально-гайдаровскими форумами, организацией процессов в экономике и всего такого прочего, что с этим связано", - сказал Сергей Михеев в беседе с Царьградом.
Кроме того, надо учесть, что в стране подросло поколение, которое "упустили". Это – результат того, что Дмитрий Медведев некогда переориентировал всех на интернет, и теперь мы получили новое поколение, "воспитанное интернетом", а в Сети контролировать ситуацию практически невозможно. Здесь – поле наших идеологических противников, которые обрабатывают все новых и новых людей. И штампы, свойственные, скорее, 1980-м годам, снова повторяются в Сети, а это – работа либералов, отметил политолог.
"Помимо этого, когда-то Путин вытягивал "Единую Россию", и весь этот бюрократический элитный консенсус. А теперь, у меня такое впечатление, что маятник в другую сторону начинает качаться. Теперь непопулярная "Единая Россия" начинает за собой утягивать и путинский рейтинг. Она непопулярна объективно, а перспектив восстановления популярности я не вижу. Сегодня партию ассоциируют исключительно с бюрократическим аппаратом и всем, что с ним связано", - напомнил Сергей Михеев.
Получается, что своим рейтингом Владимир Путин "расплачивается" за грехи правительства и "ЕР". И это в значительной степени именно так. Ведь все понимают, что окончательную "отмашку" по тем или иным решениям дает именно президент. При этом существующий сегодня финансово-экономический блок в правительстве настроен абсолютно либертариански.
"Эти новые люди, так же, как и когда-то Гайдар, почву под ногами не чуют, считают себя самыми умными, типа они реформируют экономику. А кто в итоге всё это легитимирует? Президент. Вот он в итоге и получает понижение своего рейтинга", - заявил политолог.
Как в такой ситуации снова поднять рейтинг, сказать трудно. Возможно, придется компенсировать некоторые негативные моменты, понять, что конкретно отрицательно влияет на популярность президента, а затем начать работу именно в этом направлении, резюмировал Сергей Михеев.

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