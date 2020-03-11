«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем

Владимир Путин может получить право вновь участвовать в выборах президента в 2024 году. Эту возможность ему даст поправка в Конституцию, которую внесла депутат Валентина Терешкова. Первую женщину-космонавта поддержали все думские фракции, кроме КПРФ. А глава государства 10 марта решил лично приехать в парламент, чтобы высказать своё отношение к инициативе. Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, поправка носит «стабилизирующий характер» для политической системы. Верхняя палата готова приступить к рассмотрению документа уже в среду. Эксперты считают, что президент, поддержав инициативу Терешковой, сохранил и интригу своего участия в выборах, и баланс всех ветвей власти, которые, судя по всему, ждет серьёзное обновление.

«Чтобы был рядом»

События, происходившие в Москве 10 марта, заставили россиян забыть про резкое падение рубля и смертельную угрозу коронавируса. Второе чтение поправок в Конституцию изначально обещало быть насыщенным — депутаты должны были решить судьбу около 400 изменений. Но столь сенсационных заявлений по поводу реформы главного документа страны не ожидал никто.

Сначала как гром средь ясного неба прозвучало заявление Владимира Жириновского: лидер ЛДПР предложил Госдуме распуститься, а его коллега из «Единой России» Александр Карелин сообщил о внесении этой инициативы в конституционный законопроект. Затем слово взяла депутат Валентина Терешкова. В своем выступлении первая женщина-космонавт выразила коллегам свою тревогу за будущее России в условиях санкций и геополитического противостояния.

— У нас у всех все эти полтора месяца было много встреч с избирателями, везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну. Предложения были разные. Но при этом у них была оговорка: нужно, чтобы всё-таки Путин, что называется, был рядом. Мол, вдруг пойдет что-то не так — он сможет поддержать, помочь, подстраховать, — заявила парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по федеративному устройству Валентина Терешкова Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По ее словам, отсюда и появилось так много разговоров о Госсовете, Совете безопасности, Конституционном суде и Совете Федерации. В итоге депутат предложила внести в Конституцию поправку, дающую Владимиру Путину возможность принять участие в выборах в 2024 году. Правда, сразу сформулировать ее она не смогла, предложив коллегам на выбор два варианта: отменить ограничение президентских сроков или сохранить его, но таким образом, чтобы это не стало для действующего президента препятствием еще раз пойти на выборы.

Чтобы расставить все точки над «i», Владимир Путин решил лично пообщаться с законодателями. Глава государства выступил против отмены ограничений на число президентских сроков. По его словам, обеспечение сменяемости власти необходимо для «динамики развития страны». Российский лидер выразил уверенность в том, что время, когда президентская власть в стране не будет столь персонифицирована и связана с конкретным человеком, всё-таки придет.

Глава государства пояснил: «предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах».

— В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции, — уточнил Владимир Путин. — Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Примечательно, что во время обсуждения этого вопроса президент решил сделать небольшой экскурс в историю США. Из него депутаты узнали, что в Америке поправка в Конституцию, которая ограничивает количество сроков до двух, впервые появилась только в 1947 году. А ратифицирована она была и вовсе в 1951-м.

— Смотрите: Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработица и нищета в Штатах на тот период времени, потом — Вторая мировая война, — продолжил президент. — В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения и такие сложности проходит, конечно (а в нашем случае мы еще не всё преодолели после развала Союза, это тоже понятно), стабильность, может быть, и важнее и должна находиться в приоритете.

Однако «когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти», добавил он. На этом фоне Владимир Путин напомнил, что внесение поправок нацелено не на решение сиюминутных проблем, а на улучшение жизни граждан в перспективе.

А вот досрочный роспуск Госдумы президент не поддержал — соответствующая поправка в итоге была отозвана, хотя до этого довольно бурно обсуждалась.

К ответственности готовы

В итоге депутаты приняли в главный закон страны порядка 200 поправок и отклонили остальные. Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, до дня общероссийского голосования (22 апреля) свою позицию по поводу возможности участия действующего главы государства в президентских выборах должен представить Конституционный суд. В пресс-службе КС не смогли ответить на запрос «Известий» о том, поступили ли к ним поправки.

Тем временем представители парламентских фракций заверили, что к повышению ответственности и роли парламента в политической системе страны депутаты готовы.

— В 90-е годы в Госдуме было множество фракций, которые появлялись и тут же распадались. Зачастую нижняя палата в течение года не могла принять бюджет. Сейчас Дума гораздо более ответственна, она повзрослела вместе со всем обществом, — заявил «Известиям» первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

По его словам, вопрос о том, чтобы парламент более активно участвовал в формировании правительства, ставился давно. Он подчеркнул, что теперь приобретает новый статус и должность президента, поскольку он делится рядом полномочий с Госдумой и Советом Федерации. Кроме того, у него появляются и новые функции.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— К Владимиру Владимировичу обращалось огромное количество граждан, которые хотели бы, чтобы он остался во главе страны. Предлагались разные варианты: сделать его председателем Государственного Совета, спикером Совета Федерации. Но он категорически против двоевластия. Учитывая общественный запрос, который существует, президент сказал, что принципиально идею сменяемости власти мы сохраняем в Конституции, но в данной конкретной ситуации он готов согласиться с нашей позицией о том, что он имеет право участвовать в выборах в 2024 году, если конституционность такой нормы подтвердит Конституционный суд, а потом проголосует народ, — отметил Андрей Исаев.

По его словам, фракция надеется, что в 2024 году Владимир Путин примет участие в выборах президента.

По словам зампреда фракции либерал-демократов Ярослава Нилова, партия полностью согласна с принятыми изменениями в Конституцию, в том числе и с «поправкой Терешковой».

— В современных условиях это некий посыл стабильности. Это не значит, что этим правом обязательно надо будет воспользоваться. Президент сказал: «до 2024 года поживем, а там посмотрим», — отметил зампред фракции ЛДПР.

Против поправки проголосовали только коммунисты, при этом поддержавшие все другие изменения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Инициатива Терешковой не обсуждалась ни на рабочей группе, ни в Госдуме. Другие мы поддержали, потому что большая их часть перекликается с нашими предложениями, мы обсудили их с местными и региональными организациями. Состоялся президиум ЦК, на котором мы приняли решение, — пояснил «Известиям» позицию партии зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Как выяснили «Известия», Совет Федерации рассмотрит поправки уже в эту среду, 11 марта, сразу после того, как законопроект в третьем чтении примет Госдума. После этого Верхняя палата направит поправки на отзыв в регионы. Не исключено, что 14 марта СФ соберется на внеочередное заседание.

— Мы внимательно следим за тем, что происходит в Госдуме. Если она завтра проголосует за эти поправки в окончательном чтении, то в этот же день на пленарном заседании Совет Федерации также рассмотрит их и утвердит. Наши комитеты готовы, потому что принимали активное участие в этой работе. Мы были одними из основных разработчиков поправок в Конституцию, — пояснил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

По его словам, решение о внеочередном заседании пока не рассмотрено Советом палаты, но оно может состояться в ближайшее время.

— Поправки в Конституцию играют стабилизирующую роль для жизни страны, которая будет жить по ним в течении не одного десятка лет, — подчеркнул парламентарий.

Интрига-2024

Даже если бы поправка о возможности президента участвовать в выборах не была внесена, этот вопрос рано или поздно всё равно бы возник, отметил в разговоре с «Известиями» глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

— Мотивов, почему это предложила Валентина Терешкова, очень много — и политических, и юридических. Эта поправка действительно делает политическую систему России более стабильной. В то же время она создает баланс обновленных ветвей власти, которые должны будут наработать опыт взаимодействия в новых условиях, — пояснил эксперт.

По его мнению, руководство Владимира Путина страной в 2024 году, безусловно, будет зависеть от многих факторов, но сегодня запрос населения на его переизбрание высок. Об этом говорят данные социологических опросов как ВЦИОМ, так и Левада-центра.

— Сейчас сама по себе фиксация этого права переизбрания тоже является дополнительным фактором устойчивости. Президент занимает открытую и последовательную позицию. Не случайно он подчеркнул сегодня две вещи: это сильный институт президентской власти и второе — что всякие истории про двоевластие или варианты с другими институтами реализовывать не нужно, — подчеркнул политолог.

По его мнению, поправка станет стимулом для населения, чтобы пойти на голосование.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Думаю, что коронавирус не повлияет на голосование. Конечно, это может негативно отразиться на явке, но предложенные сегодня поправки могут быть дополнительным стимулом для россиян, которые опасаются ухода Владимира Путина, — отметил эксперт.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что «поправка Терешковой» логична прежде всего с точки зрения права.

— Новая редакция Конституции — новая точка отсчета. Но есть и логика сохранения стабильности, долгосрочного развития и доверия граждан. Мандат, выданный Владимиру Путину населением, действителен и вполне может быть продлен — уже в новой политической реальности, — заявил эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв также назвал поправку логичной.

— Зачем ломать то, что работает? Предложение обновить сроки отвечает желанию значительной части населения и элит, которые хотели бы, чтобы в сложное время возможность для Владимира Путина стоять у руля сохранялась. Политического смысла в досрочных президентских выборах я не вижу. Но предложение дать главе государства право баллотироваться вполне ожидаемо, — заявил эксперт.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что эта поправка поможет поднять явку при голосовании за новую редакцию Конституции в целом. Калачёв полагает, что она создает интригу, мобилизуя и тех, кто за, и тех, кто против Владимира Путина. Сам президент при этом сохраняет возможность выбора и за всеми, и за собой — наравне со всеми.