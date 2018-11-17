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«А СВР на шухере стоял»: Захарова придумала финал анекдоту Лондона про Петрова и Боширова

17 ноября 2018, 14:39  •  182 • Политика
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat «сам вывел себя на чистую воду» в своем новом «расследовании» про Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает «агентами ГРУ». Дипломат заметила, что у Лондона «нет предела фантазии» и предложила свой финал для его «анекдота» о сотрудниках ФСБ, которые якобы пытались давить на визовый центр, чтобы там дали пропуск для Петрова и Боширова.
На своей странице в Facebook Захарова со смехом опубликовала «новый анекдот» от британской стороны по делу об отравлении в Солсбери, подозреваемыми по которому проходят двое граждан России - бизнесмены Александр Петров и Руслан Боширов. В Великобритании их упорно называют «агентами ГРУ».
«Я знала, что этот момент наступит! И он наступил. Bellingcat сам себя вывел на чистую воду», - сообщила дипломат в соцсети, назвав историю с визами для «агентов» «новым анекдотом».
«Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы», - пишет Захарова, напомнив, что тот самый Bellingcat «доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ»
И в этой фразе, по мнению представителя российского МИД, прекрасно все, вплоть до последнего слова.
«Даже не знаю, что веселее: «без проверки получить визы» или «сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ», - обращает внимание дипломат.
В ответ Захарова предложила Лондону собственный финал для их анекдота.
«Надо было дописать: а сотрудники СВ (служба внешней разведки) на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере», - резюмировала Захарова.

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