А судьи кто? Почему Джонсону не следовало вступать в полемику с Путиным о либерализме

Автор:

Латышев Сергей

Этот похожий на неуклюжего медведя человек – экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон, имеющий в жилах русскую и турецкую кровь, записной либерал – скоро возглавит… Консервативную партию и станет премьер-министром. К счастью для Британии, лишь до следующих выборов, на которых Бориса, как британцы запросто называют своего самого забавного, дрейфующего от одного скандала к другому политика и публициста, ожидает грандиозное поражение.

Если он, конечно, до них усидит на уже практически полученных им постах – главы правящей партии и правительства. Потому что вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября текущего года, как обещает Джонсон, у него не получится. Если только этот адепт «либеральной демократии» не сделает что-то с пресекшим уже несколько таких – причём менее радикальных – попыток, предпринятых кабинетом Терезы Мэй, британским парламентом. Не распустит его, например, на каникулы. В истории этой кичащейся своей свободой страны с парламентами, в которых в минувшие века (как, впрочем, и сейчас) заседали богачи, поступали по-разному. И никакая демократия этому не мешала.

Этот новичок в большой политике осмелился вступить через дружественную газету The Telegraph в полемику с президентом России, которого он по-простецки называет Владимир. Поводом для того, чтобы попиариться за счёт российского лидера, стало появившееся на днях интервью главы российского государства газете Financial Times, в котором Путин констатировал агрессивность, нереалистичность, смерть либерализма в современной интерпретации. Президент России доказал это на конкретных примерах. Он дал ясно понять, что укоренившаяся на Западе либеральная демократия – это вовсе не демократия. Это не власть народа, а власть меньшинств над народом, пришлого населения над коренным, псевдоценностей над традиционными ценностями, которые «стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая… прекращает своё существование».

Общий смысл высказываний Путина состоял в том, что агрессивный либерализм, во имя которого Европа наводняется миллионами «беженцев» и гибнет на глазах, себя изжил окончательно, особенно в своих миграционной и гендерной ипостасях.

Путин говорит вздор?

Это разделяемое большинством населения России мнение её президента Борис Джонсон с апломбом назвал «полным вздором». И провозгласил здравицу либерализму: «Либерализм жив. Он здравствует. Он обеспечивает такое благополучие и процветание, какое предыдущие поколения и представить себе не могли». Главная ценность либерализма, по Джонсону, заключается в том, что «свободное, непредубеждённое и открытое общество является лучшим местом для начала бизнеса. Это самое безопасное место для вложения инвестиций».

Нет сомнений в том, что Борис Джонсон вскоре возглавит тори и станет премьером. Бедная Британия… Фото: www.globallookpress.com

Между тем нет никаких доказательств того, что это именно либерализм, а не оставшийся с империалистических времён контроль над мировой экономикой и технология печатания денег из воздуха обеспечивают некоторым странам «благополучие и процветание». В мире сколько угодно нищих, но при этом либеральных стран вроде Гондураса и Либерии, подписи которых стоят даже под Версальским мирным договором. В них существуют парламенты, суды, политические партии, рынок. И при этом – чудовищная бедность. Нет также никаких доказательств того, что именно свободное «открытое общество» является лучшим местом для ведения бизнеса и инвестиций. Самым лучшим местом для этого являются, как показывает история, жёстко управляемые, дисциплинированные общества, страны вроде Сингапура и Китая, или те, кто у них быстро учится, – Эфиопия например, в которой нет ничего либерального.

Врёт и не понимает?

Джонсон даже не собирается доказывать, что страны «либеральной демократии», в которых существует диктатура меньшинств – имущественных, национальных и сексуальных – над большинством, являются якобы «лучшим местом для обзаведения семьёй» и «лучшим местом для жизни». Если под этим понимать нетрадиционные семьи, «секспросвет» для малолетних в школах, свободу для религиозных фанатиков, мигрантский террор на улицах городов, прозябание в долг большинства подданных, ядовитую ГМО-еду, которую скармливают народу, то можно вполне согласиться с таким тезисом Джонсона, что «нет более убедительного примера триумфа либеральных ценностей, чем сегодняшняя Британия».

Если современный Лондон и может считаться торжеством либеральных ценностей, то в весьма извращённой форме. Фото: www.globallookpress.com

Желающих побольше узнать о «британском ощущении свободы» и «жизни, не боясь преследований, осуждения и дискриминации» адресуем к бестселлерам «Странная смерть Европы: иммиграция, идентичность, ислам» британского автора Дугласа Мюррея и «Лондонистан» Мелани Филлипс. А можно и поинтересоваться, что думает об этом «ощущении свободы» вынужденный уже 30 лет скрываться в своей собственной стране от мусульманских фанатиков британский писатель и поэт индийского происхождения Салман Рушди, которого за его творчество, каким бы плохим оно ни было, исламисты «приговорили» к смерти и за голову которого назначили огромную награду.

Причём, по словам Джонсона, «эти либеральные ценности свойственны не только огромному городу Лондону, но и всему Соединённому Королевству» – «молодость, разнообразие, энергия, знание современных технологий и непредубеждённость». А ведь он действительно прав: скоро не только в Лондоне самым популярным мужским именем станет имя Мухаммед – с включением в первую десятку самых популярных имён ещё и Мохаммеда, – но и по всей стране. Ведь либералы не имеют ничего против не только гей-браков, но и чадры вместе с женским обрезанием и прочими «прелестями», которые приводят к тому, что дети в этой стране теперь рождаются намного чаще в мигрантских семьях, живущих зачастую в обстановке духовного гетто, но за общественный счёт.

К такой «либеральной демократии» приходится приспосабливаться даже британским военным, которым запретили носить форму после кошмарной истории с пытавшимися среди бела дня обезглавить в Лондоне в 2013 году барабанщика Ли Ригби исламистами – уроженцами Нигерии, британскими подданными.

А кто, кстати, был мэром Лондона в том самом году? Догадайтесь с одного раза, с маленькой подсказкой – его звали Борис. Чья «заслуга», что пару лет назад Лондон впервые превзошёл Нью-Йорк по количеству убийств и стал европейской «столицей поножовщины»? Его это во многом «заслуга». Нынешний мэр «Лондонистана» Садик Хан получил от Бориса ещё то «наследство» по этой части.

Насильники-педофилы – это тоже «либеральная демократия»?

Похваставшись, что в «величайших университетах» Британии учатся знать и богачи со всего мира, и умолчав, во сколько им и их народам это обходится, вспомнив о музыкантах, телевидении и «всевозможных передовых технологиях», позволяющих производить и продавать в Мексику (!) «легкие суда с низким выбросом углеродов» (когда Британия не была слишком либеральной, она снабжала пол мира своими судами), Джонсон снова вернулся к своему главному коньку – демократии и власти закона, которые дарят «фундаментальное и вожделенное чувство равенства каждому живущему в стране человеку».

Либерализм, это когда можно всё? Фото: www.globallookpress.com

Джонсон, видимо, просто не считает за людей своих полунищих соотечественников, особенно белых школьниц и школьников, которых в «доброй старой Англии» годами насиловали при попустительстве полиции и блэкауте в СМИ банды пакистанских, бангладешских и индийских извращенцев. Ньюкасл, Ротерхэм, Рочдейл – городам, в которых нынешние и бывшие мигранты сексуально измывались над малолетними и зарабатывали на них, нет числа. А большинство в это время – по причине отмеченных Путиным особенностей «либеральной демократии», которую так любит Джонсон, – угрюмо молчало, чтобы не быть обвиненными в «расизме», не лишиться работы и не оказаться на улице. Они догадываются, что, согласно Джонсону, главная «прелесть либеральной демократии заключается в том, что все люди в ней равны» и что «все равны перед законом»?

И последнее…

Все претензии к России и Путину, которые озвучил затем в своей статье в The Telegraph Джонсон, после вышеизложенного разбирать просто бессмысленно. Автор совершенно не убедил, что «страна, обладающая такими важными «строительными панелями» либерализма, добьется успеха». А та страна, у которой этих «панелей» нет или их меньше – «со временем столкнётся с катастрофой». Джонсон доказал обратное: катастрофа неизбежна именно при «либеральной демократии» и ожидает не Россию, а Британию.

Прокомментируем лишь одну ремарку, обратившую на себя внимание, в частности, российских СМИ. Это обвинение Джонсона в том, что из-за отсутствия демократии в России и олигархов, окружающих Путина, 12% её населения до сих пор пользуются туалетом на улице. В Индии, которую называют «крупнейшей демократией в мире», миллионы людей вообще в туалет не ходят, справляя нужду под забором. Однако темпы экономического роста там в разы больше британских, а по части талантов и инноваций, кроме военных, что уже тоже в прошлом, индийцы всегда превосходили англичан. А теперь они и вообще скупили пол Англии…

Филистер с манией величия – такой политик не доведёт Британию до добра.