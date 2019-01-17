А судьи кто? De Personis международных судебных органов

О современной международной юстиции

Международные судебные органы окружены ореолом таинственности и заставляют с замиранием сердца ловить каждое слово, произнесённое ими. Во многих странах, прежде всего с сильными католическими традициями, решение суда является чуть ли не синонимом воли Божьей. В других странах и правовых культурах больший упор делается на слове «международный», исходя из того, что пророков в своём отечестве не бывает; здесь благоговение перед иностранным элементом суда придаёт такому учреждению высший авторитет.

Однако уважение к судебному институту вообще и к международному суду в частности достигается не столько в силу формальных причин, сколько по объективным обстоятельствам. Дело не в том, что международный суд лучше суда национального, а в том, что в определённых обстоятельствах такой суд предпочтительнее, потому что он может обеспечить большие правовые гарантии.

Так, теоретически спор между двумя государствами может быть рассмотрен международным судом с большей долей беспристрастности, нежели судом одного из этих государств. Это не означает, однако, что международный суд сможет рассмотреть данный спор более качественно. Практика показывает, что многие судьи, например, Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) после нескольких десятков лет рассмотрения дел так и не имели сколько-нибудь удовлетворительного представления об истории Югославии вообще и вооружённого конфликта 1990-х годов в частности. Таким образом, международное правосудие имеет некоторые теоретические основания, но ничуть не меньше у него – если не больше – и пороков. И опухоль порочности с развитием международной юстиции только разрасталась…

Первоначальное уважение к международным судам было вызвано, во-первых, их исключительностью, во-вторых, добровольным характером их услуг и, в-третьих, их в целом справедливыми вердиктами. Так, первый международный суд, подчёркнуто называвшийся «арбитражным», был создан в 1899 году. Главный судебный орган Организации Объединённых Наций – Международный суд (International Court of Justice) многие десятилетия являлся единственным судом с универсальным составом и юрисдикцией. Международный Нюрнбергский военный трибунал, безусловно, обеспечил самый справедливый судебный процесс своего времени…

Однако начиная с середины 1990-х годов ситуация начинает резко меняться. Возникают новые международные, прежде всего уголовные, суды и трибуналы. И их деятельность разительно отличается от всего того, что до сих пор было связано с самим понятием международного судебного учреждения. Новые международные суды стали активно разрушать так долго создаваемое прогрессивное международное право, а самое главное – стали создавать новые нормы, чего раньше за международными судами не наблюдалось.

Радикальное изменение сущности и последствий деятельности международных судебных учреждений, безусловно, произошло не случайно. Это стало последствием изменения мировой геополитической ситуации. Произошло превращение международных учреждений в наднациональные и глобальные. Международное учреждение характеризуется тем, что оно создаётся государствами (international) и проводит в жизнь общую политику государств-членов. Наднациональное учреждение имеет иные характеристики. Во-первых, оно создаётся не только государствами, но и иными субъектами мировой политики, в частности транснациональными (банками, корпорациями, религиозными структурами), при этом органы наднациональных организаций могут проводить политику, коренным образом отличающуюся от позиции государств-членов, однако. Наконец, учреждение глобального характера, имея все основные характеристики наднационального органа, задаёт ещё глобальную повестку дня. Как правило, в учреждениях последнего типа имеется несколько уровней (включая все перечисленные), а глобальный уровень является доминирующим. Наличие разных уровней в глобальном учреждении позволяет ему мимикрировать под международные органы, как, например, это имеет место с Международным уголовным судом (МУС). Однако качественные характеристики МУС чётко показывают отсутствие признаков международности (в смысле межгосударственности), а именно: формирование политики учреждения вне зависимости от воли государств-членов и проведение в жизнь глобальной повестки дня в интересах не всего международного сообщества, а в интересах отдельных субъектов глобальной политики.

Причиной стремительного появления и роста числа новых судов стало крушение Ялтинской (Ялтинско-Потсдамской) системы международных отношений, которая ограничивала возможности наднационального и глобального уровней управления. С крушением этой системы (и исчезновением мирового равновесия) два последних уровня получили возможность развития и институционализации. Новые суды взяли на себя новые функции – разрушение международного права, создание новых правил под видом глобального права.

В настоящее время существует несколько десятков различных международных судебных учреждений. Среди них можно выделить следующие главные:

1) универсальные международные суды

Международный суд ООН

Международный трибунал ООН по морскому праву

2) международные суды по правам человека

Европейский суд по правам человека

Межамериканский суд по правам человека

Африканский суд по правам человека

3) международные уголовные суды

Международный трибунал по бывшей Югославии; Международный трибунал по Руанде. (В настоящее время существуют в форме Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам)

Специальный суд по Сьерра-Леоне

Специальный трибунал по Ливану

Специальный суд по Камбодже

Международный уголовный суд

4) международные суды интеграционных сообществ

Суд Европейского союза

А также Суд Всемирной торговой организации; Суд ЭКОВАС; Суд КОМЕСА; Суд САДК; Восточно-Африканский суд; Суд Бенелюкса….

Ряд этих судов были созданы до начала формирования новой системы международной юстиции, но в связи с разрушением СССР и мировой системы социализма даже те суды, которые имели действительно международный характер, стали претерпевать изменения. Так было, например, с Международным судом ООН и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). И, прежде всего, качественное изменение международных судов стало происходить через их персональный состав…

Личностный аспект современной международной юстиции во многом недооценивается. Привычное дело – обсуждать и критиковать личности политиков, но персоналии судей остаются неприкосновенными. Считается, что личность судьи не должна обсуждаться. Однако для такого подхода нет ни малейших оснований! Напротив: извечный вопрос «А судьи кто?», впервые поставленный в бессмертной грибоедовской комедии, не только может и должен быть задан, но и должен получить ответ.

Поиск ответа на этот вопрос неизбежно связан с развенчанием мифов. Трудно представить, что, согласно современным международным договорам, судьи международных судов не представляют государства, которые выдвинули их соответствующие должности. Трудно представить, что большинство международных судей никогда в жизни не работали судьями. И уж совсем невозможно представить, что судьями международных уголовных судов и трибуналов могут быть люди… без юридического образования. Изучение биографий международных судей изрядно удивит человека, с придыханием произносящего слова «международный судья»… Об этом – в последующих статьях…