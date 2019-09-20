А судьи – что? • 124 • Аналитика









Хотя, как сказал один наш ура-патриотично настроенный читатель, «не будь либералом, и Росгвардия тебе не страшна».



Пожалуй, усомнюсь. Росгвардию мы пока оставим в покое, но пока. А вот о судах поговорим.



Сегодня в России на слуху очередное дело, откровенно сфабрикованное. С какой целью – понять сложно. Но уже говорят о том, что Павел Устинов вполне на пути к тому, чтобы стать вторым Иваном Голуновым.



Устинов был осужден на 3,5 года на «нападение на сотрудника Росгвардии». Несмотря на то, что имелась куча доказательств обратного, в том числе и оперативная съемка самой Росгвардии.



Судья просто проигнорировал эти доказательства и отказался их рассматривать. Устинов получил срок, соответственно, дело получило огласку благодаря поддержке актерской гильдии и дошло до Кремля.



В Кремле вроде бы видео посмотрели, Песков высказался на официальном уровне, но ничего интересного не рассказал. «Кремль не может влиять на решение суда» и все в таком духе.



Ну да, конечно, надо продемонстрировать, какой у нас беспристрастный суд…



«Совершенно не важно, смотрели видео в Кремле или не смотрели, это не является основанием для законных действий. Единственным основанием для законных действий является апелляция, давайте дождемся ее» (Песков).



Предание, конечно, свежее, но почему-то верится с огромным трудом. И в первую очередь потому, что, если верить профильным источникам, в том числе и правозащитным, оправдательных приговоров у нас сегодня не выносят.



Примеров тысячи, если не десятки тысяч.



Да, кто-то чуть ли не тут же выходит по УДО, не будем показывать пальцами в Васильеву, Мамаева, Кокорина или вообще даже до суда дело не доходит у некоторых. «Некоторые» — это которые «свои». Которых не бросают сегодня.



А есть те, кто сядет и будет сидеть при любом раскладе, кроме одного.





Сидел организатор «Русской весны» в Севастополе Геннадий Басов за то, что не взял взятку, Сел защищаемый нами Дмитрий Горин и получили наказания супруги Новиковы, чудом не «забившие насмерть» сотрудника полиции.



Вообще, последнее время, в свете этого странного «закона» о защите сотрудников органов, получается странная картина. С подбором кадров у нас просто беда. Таких набирают по объявлениям сотрудников в полицию и Росгвардию, что их просто все подряд избивают, унижают и оскорбляют.



Что говорить, если Новикова, у которой на руках был грудной ребенок, так запинала сотрудника полиции, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью? Правда, толком доказать факта нанесения ему Новиковой побоев не удалось, но судье было плевать, и Новиковы свои сроки получили.



А так как они не актеры и не журналисты, то, соответственно, в Кремль никто с их проблемой не пошел.



А еще в «Эре милосердия» братьев Вайнеров Шарапов говорил, что если закон применять так, как хочется, то это уже не закон, а кистень.



Учитывая, как сегодня реализуется этот «закон», как за него прячут свои нарушения закона полицейские, росгвардейские и следственные – получается, что вот он, кистень для народа.



Судите сами, вот цифры и факты.







Взято здесь.



О чем говорят эти цифры? О многом. Кто-то может сказать, что россияне массово сошли с ума и начали нападать физически и оскорблять устно представителей власти. Но больше похоже, что судьи просто начали «клепать» эти статьи стахановскими темпами.



И отдельно прошу обратить внимание на то, сколько человек было оправдано.



Оправдательных. Приговоров. Нет. И. Не. Будет.



Из данных по прошлому году это видно вполне отчетливо.



Интересно, а как будет в будущем? Понятно, что анонимные представители в масках и шлемах из Росгвардии по-прежнему будут хватать всех подряд, вне зависимости от того, пришел человек на незарегистрированный митинг или просто у метро стоял.



А суды будут моментально штамповать приговоры.



Кстати, то, что Устинов просто стоял у метро и ждал, пока пройдет колонна, явственно следует из видеоматериалов, представленных суду. Но судья не соизволил с ними ознакомиться, и Устинов получил свой срок.



А нечего, понимаешь, вообще на улицу выходить, когда Росгвардия изволит работать.



В общем, из практики последних лет следует, что, если к вам подошли представители Росгвардии, надо быстренько рухнуть в грязь, желательно поколотиться о их ботинки, чтобы вам было за что отвечать в суде и ждать своего приговора.



А уж суд постарается, чтобы приговор был максимально справедлив.



Но простите, даже секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак увидел, что Устинов «не при делах»! И прилюдно назвал приговор несправедливым. По мнению Турчака, видео доказывает невиновность Устинова. А по мнению судьи – нет.



Или у секретаря генсовета ЕР совесть есть, а вот с судьей несколько непонятно.



Вообще, слова Турчака о том, что «что парень просто стоял возле метро» — сильно. А от настолько высокопоставленного «единоросса» — так и вообще.



Турчак также отметил, что, несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».



А суд, наш весь такой справедливейший российский суд, отказался рассмотреть видео с задержанием Устинова, на котором видно, как Устинов стоит с телефоном в руках и наушниках. Человек вообще мог разговаривать и не видеть, что на него росгвардейские несутся.



В итоге его просто сбили, ну а в том, что там очередной неумеха ручонку себе зашиб, Устинов-то при чем?



Естественно, коллеги по цеху пошли на защиту. Тут же вышел наш главный адвокат власти господин Соловьев, с просто замечательной поддержкой решения суда, дескать, не стоит прямо так слепо защищать Устинова. Потом, правда, Владимир Рудольфович заднюю скорость включил, несколько изменив позицию.



Однако у нас на руках снова резонансное дело, которое, скорее всего, будет пересмотрено в пользу Устинова. От души на это надеюсь.



Вообще, насколько наш суд сегодня профессионален, независим, некоррумпирован и справедлив?



Уверен, что каждое слово смело можно брать в кавычки.



Суд у нас действительно независим. Ни от чего, и в первую очередь от народа. И российский суд давно уже перестал быть народным, как это было при СССР, и стал государственным.



Если опять же обратиться к цифрам, сегодня суд рьяно защищает интересы государства. А граждане фактически не имеют возможности доказать свою невиновность.



Зато пьяный судья, севший за руль и будучи «в дугу», имеет полное право сбить гражданина. И ему не будет ничего. Он, судья, теперь неподсуден. А если и подсуден, то в кругу коллег. А как известно, ворон ворону глаз не выклюет.



О профессионализме тоже уже можно легенды слагать. Наблюдаемые дела показывают, что уже можно просто умиляться, глядя на то, как наши судьи упорно «не видят» нарушений со стороны государственных служащих.



Независимость? Ну да.



Российский государственный суд стал сегодня некоей закрытой структурой, куда люди «со стороны» просто не могут попасть. Зато дети и родственники уже служащих там – запросто. И все в поте лица трудятся на благо государства. Результаты – в таблице.



И что у нас получается?



Получается, что российский народ реально загнан в некий тупик. И в этом тупике выбор, собственно, небогатый. Либо ты от души дерешь глотку, восхваляя все происходящее в стране (как это делает изрядное количество наших читателей) и тебе нравится инфляция, рост цен, безработица, пенсионные грабежи (в перспективе очередной накопительный эксперимент), коррупция, воровство и прочие удовольствия дня сегодняшнего (можно не выступать, достаточно молчаливого одобрения), либо ты «не наш» и добро пожаловать в систему, где Росгвардия, полиция и суд быстро научат тебя быть всем довольным. Самосожжение учёного. Язык самоубийства и национальный вопрос



Вот вам на деле очередной эпизод современных репрессий, который просто получил огласку. А сколько таких эпизодов на местах, сказать сложно. Но попасть за решетку можно просто потому, что ты не понравился соответствующим сотрудникам. И все, шансов нет.



Тут слово «репрессии» я употребил не зря. Цифры – вещь упрямая. Сажают.



Сейчас кто-то из «тех самых» уже приготовит фразу типа «нечего на несанкционированные митинги ходить, и проблем не будет».



Ну да, действительно не будет. Но вот, как показала практика, можно и на митинг не пойти, а три года с половиной получить.



Реально, все произошедшее — результат топорной работы правоохранителей и прогосударственной судебной власти.



И результат вполне предсказуем: общество раздражено очередным репрессивным эпизодом и даже представитель (весьма влиятельный) партии власти выражает несогласие с решением суда.



Совершенно непрофессионально работающая Росгвардия и абсолютно слепой суд – это не те столпы демократии, на которые стоило бы опираться, если мы ведем речь о социальном обществе развитой страны.



Это, простите, более похоже на рабочие атрибуты власти полицейского государства. И с этим ничего не поделать, увы. Имеем то, что имеем. Умышленно заменил слово «правосудие» на «судебную систему». Последние годы все больше и больше у многих в стране складывается впечатление, что с правосудием у нас… не очень «право».Хотя, как сказал один наш ура-патриотично настроенный читатель, «не будь либералом, и Росгвардия тебе не страшна».Пожалуй, усомнюсь. Росгвардию мы пока оставим в покое, но пока. А вот о судах поговорим.Сегодня в России на слуху очередное дело, откровенно сфабрикованное. С какой целью – понять сложно. Но уже говорят о том, что Павел Устинов вполне на пути к тому, чтобы стать вторым Иваном Голуновым.Устинов был осужден на 3,5 года на «нападение на сотрудника Росгвардии». Несмотря на то, что имелась куча доказательств обратного, в том числе и оперативная съемка самой Росгвардии.Судья просто проигнорировал эти доказательства и отказался их рассматривать. Устинов получил срок, соответственно, дело получило огласку благодаря поддержке актерской гильдии и дошло до Кремля.В Кремле вроде бы видео посмотрели, Песков высказался на официальном уровне, но ничего интересного не рассказал. «Кремль не может влиять на решение суда» и все в таком духе.Ну да, конечно, надо продемонстрировать, какой у нас беспристрастный суд…«Совершенно не важно, смотрели видео в Кремле или не смотрели, это не является основанием для законных действий. Единственным основанием для законных действий является апелляция, давайте дождемся ее» (Песков).Предание, конечно, свежее, но почему-то верится с огромным трудом. И в первую очередь потому, что, если верить профильным источникам, в том числе и правозащитным, оправдательных приговоров у нас сегодня не выносят.Примеров тысячи, если не десятки тысяч.Да, кто-то чуть ли не тут же выходит по УДО, не будем показывать пальцами в Васильеву, Мамаева, Кокорина или вообще даже до суда дело не доходит у некоторых. «Некоторые» — это которые «свои». Которых не бросают сегодня.А есть те, кто сядет и будет сидеть при любом раскладе, кроме одного.Сидел организатор «Русской весны» в Севастополе Геннадий Басов за то, что не взял взятку, Сел защищаемый нами Дмитрий Горин и получили наказания супруги Новиковы, чудом не «забившие насмерть» сотрудника полиции.Вообще, последнее время, в свете этого странного «закона» о защите сотрудников органов, получается странная картина. С подбором кадров у нас просто беда. Таких набирают по объявлениям сотрудников в полицию и Росгвардию, что их просто все подряд избивают, унижают и оскорбляют.Что говорить, если Новикова, у которой на руках был грудной ребенок, так запинала сотрудника полиции, что он был вынужден обратиться за медицинской помощью? Правда, толком доказать факта нанесения ему Новиковой побоев не удалось, но судье было плевать, и Новиковы свои сроки получили.А так как они не актеры и не журналисты, то, соответственно, в Кремль никто с их проблемой не пошел.А еще в «Эре милосердия» братьев Вайнеров Шарапов говорил, что если закон применять так, как хочется, то это уже не закон, а кистень.Учитывая, как сегодня реализуется этот «закон», как за него прячут свои нарушения закона полицейские, росгвардейские и следственные – получается, что вот он, кистень для народа.Судите сами, вот цифры и факты.Взято здесь.О чем говорят эти цифры? О многом. Кто-то может сказать, что россияне массово сошли с ума и начали нападать физически и оскорблять устно представителей власти. Но больше похоже, что судьи просто начали «клепать» эти статьи стахановскими темпами.Оправдательных. Приговоров. Нет. И. Не. Будет.Из данных по прошлому году это видно вполне отчетливо.Интересно, а как будет в будущем? Понятно, что анонимные представители в масках и шлемах из Росгвардии по-прежнему будут хватать всех подряд, вне зависимости от того, пришел человек на незарегистрированный митинг или просто у метро стоял.А суды будут моментально штамповать приговоры.Кстати, то, что Устинов просто стоял у метро и ждал, пока пройдет колонна, явственно следует из видеоматериалов, представленных суду. Но судья не соизволил с ними ознакомиться, и Устинов получил свой срок.А нечего, понимаешь, вообще на улицу выходить, когда Росгвардия изволит работать.В общем, из практики последних лет следует, что, если к вам подошли представители Росгвардии, надо быстренько рухнуть в грязь, желательно поколотиться о их ботинки, чтобы вам было за что отвечать в суде и ждать своего приговора.А уж суд постарается, чтобы приговор был максимально справедлив.Но простите, даже секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак увидел, что Устинов «не при делах»! И прилюдно назвал приговор несправедливым. По мнению Турчака, видео доказывает невиновность Устинова. А по мнению судьи – нет.Или у секретаря генсовета ЕР совесть есть, а вот с судьей несколько непонятно.Вообще, слова Турчака о том, что «что парень просто стоял возле метро» — сильно. А от настолько высокопоставленного «единоросса» — так и вообще.Турчак также отметил, что, несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».А суд, наш весь такой справедливейший российский суд, отказался рассмотреть видео с задержанием Устинова, на котором видно, как Устинов стоит с телефоном в руках и наушниках. Человек вообще мог разговаривать и не видеть, что на него росгвардейские несутся.В итоге его просто сбили, ну а в том, что там очередной неумеха ручонку себе зашиб, Устинов-то при чем?Естественно, коллеги по цеху пошли на защиту. Тут же вышел наш главный адвокат власти господин Соловьев, с просто замечательной поддержкой решения суда, дескать, не стоит прямо так слепо защищать Устинова. Потом, правда, Владимир Рудольфович заднюю скорость включил, несколько изменив позицию.Однако у нас на руках снова резонансное дело, которое, скорее всего, будет пересмотрено в пользу Устинова. От души на это надеюсь.Вообще, насколько наш суд сегодня профессионален, независим, некоррумпирован и справедлив?Уверен, что каждое слово смело можно брать в кавычки.Суд у нас действительно независим. Ни от чего, и в первую очередь от народа. И российский суд давно уже перестал быть народным, как это было при СССР, и стал государственным.Если опять же обратиться к цифрам, сегодня суд рьяно защищает интересы государства. А граждане фактически не имеют возможности доказать свою невиновность.Зато пьяный судья, севший за руль и будучи «в дугу», имеет полное право сбить гражданина. И ему не будет ничего. Он, судья, теперь неподсуден. А если и подсуден, то в кругу коллег. А как известно, ворон ворону глаз не выклюет.О профессионализме тоже уже можно легенды слагать. Наблюдаемые дела показывают, что уже можно просто умиляться, глядя на то, как наши судьи упорно «не видят» нарушений со стороны государственных служащих.Независимость? Ну да.Российский государственный суд стал сегодня некоей закрытой структурой, куда люди «со стороны» просто не могут попасть. Зато дети и родственники уже служащих там – запросто. И все в поте лица трудятся на благо государства. Результаты – в таблице.И что у нас получается?Получается, что российский народ реально загнан в некий тупик. И в этом тупике выбор, собственно, небогатый. Либо ты от души дерешь глотку, восхваляя все происходящее в стране (как это делает изрядное количество наших читателей) и тебе нравится инфляция, рост цен, безработица, пенсионные грабежи (в перспективе очередной накопительный эксперимент), коррупция, воровство и прочие удовольствия дня сегодняшнего (можно не выступать, достаточно молчаливого одобрения), либо ты «не наш» и добро пожаловать в систему, где Росгвардия, полиция и суд быстро научат тебя быть всем довольным.Вот вам на деле очередной эпизод современных репрессий, который просто получил огласку. А сколько таких эпизодов на местах, сказать сложно. Но попасть за решетку можно просто потому, что ты не понравился соответствующим сотрудникам. И все, шансов нет.Тут слово «репрессии» я употребил не зря. Цифры – вещь упрямая. Сажают.Сейчас кто-то из «тех самых» уже приготовит фразу типа «нечего на несанкционированные митинги ходить, и проблем не будет».Ну да, действительно не будет. Но вот, как показала практика, можно и на митинг не пойти, а три года с половиной получить.Реально, все произошедшее — результат топорной работы правоохранителей и прогосударственной судебной власти.И результат вполне предсказуем: общество раздражено очередным репрессивным эпизодом и даже представитель (весьма влиятельный) партии власти выражает несогласие с решением суда.Совершенно непрофессионально работающая Росгвардия и абсолютно слепой суд – это не те столпы демократии, на которые стоило бы опираться, если мы ведем речь о социальном обществе развитой страны.Это, простите, более похоже на рабочие атрибуты власти полицейского государства. И с этим ничего не поделать, увы. Имеем то, что имеем. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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