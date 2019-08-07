Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кашмир лишают автономии. Индия и Пакистан стоят на грани новой войны
Зюганов поддержал расследование вмешательства извне в российские выборы
В лесных пожарах виновата власть, "Единая Россия" и их законы ?
«В течение двух суток ожидается дополнительный подъём»: уровень воды в Амуре в Х...
Главная / В мире

А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет"

07 августа 2019, 16:09  •  74 • В мире
Британский лоукостер заставил пассажирку сесть в кресло без спинки. ОБ этом сообщают СМИ со ссылкой на пассажира, опубликовавшего снимок, где женщина сидит на "табурете".
Британский лоукостер попал в скандал после публикации странного фото в соцсетях. Так, на снимке видно, что женщина сидит в салоне самолета в сломанном кресле – без спинки.
"Это рейс 2021 из Лондона в Женеву, - подписал пользователь фото в Twitter. - Интересно, как это можно допустить". Снимок тут же разошелся по соцсетям. После этого представитель авиакомпании, как уверяет сам автор публикации, связался с ним и попросил удалить этот пот.
Впрочем, в новом твите автор рассказывает, что пассажирку потом пересадили. Однако отмечает, что ему предлагали деньги за то, чтобы все же удалить фото. Ну и замять этот скандал, соответственно.
Официальный ответ авиакомпании для прессы был следующим:
"Никто не был зарегистрирован на этом месте, поскольку оно было на ремонте", - пишет итальянская Corriere.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
06 августа 2019, 17:24
Готовятся ли США разместить свои ракеты в Монголии?
07 августа 2019, 16:09
"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" - The Guardian
06 августа 2019, 20:39
Трамп начинает строить цифровой вариант коммунистической утопии
07 августа 2019, 12:54
Дайджест СМИ: Отставка посла США в России, Мадуро обвинил Болтона в покушении
07 августа 2019, 16:09
"Очень серьезный инцидент": В Копенгагене прогремел взрыв у налоговой инспекции
06 августа 2019, 23:39
«Не принимают всё, что им невыгодно»: в Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2019, 16:54
«На пороге большого религиозного конфликта»: чем может обернуться решение Киева ликвидировать церковь Филарета
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.