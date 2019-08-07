А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет"

Британский лоукостер попал в скандал после публикации странного фото в соцсетях. Так, на снимке видно, что женщина сидит в салоне самолета в сломанном кресле – без спинки.

"Это рейс 2021 из Лондона в Женеву, - подписал пользователь фото в Twitter. - Интересно, как это можно допустить". Снимок тут же разошелся по соцсетям. После этого представитель авиакомпании, как уверяет сам автор публикации, связался с ним и попросил удалить этот пот.

Впрочем, в новом твите автор рассказывает, что пассажирку потом пересадили. Однако отмечает, что ему предлагали деньги за то, чтобы все же удалить фото. Ну и замять этот скандал, соответственно.

Официальный ответ авиакомпании для прессы был следующим:

"Никто не был зарегистрирован на этом месте, поскольку оно было на ремонте", - пишет итальянская Corriere.