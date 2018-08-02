Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Валентин Катасонов. Власть запустила не одну, а ворох антигосударственных "...
Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным...
Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве
Лестница в небо. К власти рвутся бандой (М. Хазин, Д. Таран)
Главная / Аналитика

А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр

02 августа 2018, 08:24  •  30 • Аналитика
В этом году, зимой, наша страна отмечает сто лет со дня рождения великого антисоветского писателя Александра Исаевича Солженицына (11.12.18—3.08.08). Соответствующий указ был подписан В.В. Путиным четыре года назад, и был создан оргкомитет по празднованию, от которого, впрочем, уже 3 года ничего не слышно.

Так кем же был этот великий писатель? Личность, что и говорить, неоднозначная. Дважды орденоносец, капитан РККА, командир батареи звуковой разведки, был арестован контрразведкой СМЕРШ и приговорён в 1945 г. к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию и вечной ссылке. Впоследствии Солженицын признавался, что по законам военного времени был арестован абсолютно правильно.


Работал в шарашках, часть срока отбывал в Казахстане, там же учительствовал после освобождения. Тогда же он и начинает сочинять. Реабилитирован в 1957 году. Характер у правдописца был довольно-таки непростым. Будучи арестованным, он отказался тащить свой собственный чемодан: "Я офицер! Пусть немец несет". В заключении подписывает документ о сотрудничестве с лагерной администрацией, где ему дают псевдоним Ветров. Впрочем, Солженицын заявлял, что он никогда никого не выдавал.


В 1959 г. писатель пишет рассказ "Щ-854" (впоследствии названный "Один день Ивана Денисовича") и через два года передает его в редакцию журнала "Новый мир". Произведение понравилось Твардовскому и пришлось по вкусу другому борцу с кровавым режимом — Хрущёву, который даёт добро на публикацию. Рассказ печатают в 1962 г., перепечатывают в "Роман-газете" и издают отдельным тиражом. Солженицына принимают в Союз писателей СССР, он становится популярным, его хвалит Хрущев, его выдвигают на Ленинскую премию. В то же время у писателя появляется масса помощников и материалов о жертвах сталинского режима. Писатель забрасывает учительскую деятельность и вовсю начинает заниматься творчеством.

Но недолго музыка играла! Кандидатуру Исаевича на Ленинскую премию отклонили, а Никиту-кукурузника освободили от должности "по состоянию здоровья". Солженицын продолжает печатать свои произведения как легально, так и нелегально (самиздат), а над его головой постепенно сгущаются тучи, и в сентябре 1965 года сотрудники КГБ конфисковывают его архив у одного из его помощников — Теуша. Доходит до того, что поведение писателя обсуждают на Политбюро ЦК КПСС. Александр Исаевич поворачивается лицом к Западу, в лучших шпионских традициях снимает свои произведения на пленку и передает их в Париж через семью эмигрантов Андреевых. Так на свет появляются "Раковый корпус" и "В круге первом".

И вот — триумф! Всего спустя 8 лет со дня выхода первого произведения Александра Исаевича его награждают Нобелевской премией (знаменитым "Архипелагом" ещё и не пахло, плёнку с этим опусом он переправит в Париж в 1971 г.). Писатель отказывается от предложения властей уехать за границу, он чувствует себя защищенным мировым сообществом. К тому же надо было улаживать свои личные дела, в то время он разводился со своей первой женой.

КГБ тоже не дремал. В поисках архива писателя использовали даже радиоактивные метки, которые подсовывались ему в документы. Наконец в августе 1973 года сотрудники КГБ вызывают на допрос помощницу Солженицына Воронянскую, которая выдает местонахождение архива (после чего она повесилась). Исаевич делает свой ход, и уже в декабре "Архипелаг" выходит в Париже.

Точка закипания приближается. Руководство страны принимает решение выслать писателя за границу, Генпрокуратура СССР присылает ему повестку, но Исаевич письменно отмахивается: "Я отказываюсь признать законность вашего вызова и на допрос не явлюсь..." В результате его арестовывают, лишают гражданства, обвиняют в измене Родине и депортируют в ФРГ. Архив писателя позже будет вывезен за границу через посольство США. Свой арест позднее он опишет так: "Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно остальных. Да их тут трое-четверо таких..." Позднее полковник Балашов, ветеран группы "А", непосредственный участник ареста, скажет: "Каждый видит то, что хочет увидеть".
Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?


За границей жертва режима выступает в разных странах, стращая всех призраком коммунизма, и наконец оседает в США, где продолжает катить "Красное колесо" и писать статьи. Дважды Сенат США принимает решение присвоить Исаевичу звание почетного гражданина США, но Конгресс отклоняет. В результате всей деятельности в 1983 г. ему вручают Темплтоновскую премию, а позднее выдают американское гражданство.

А в СССР начинаются ускорение и перестройка. Чуковская требует вернуть Исаевичу гражданство, "Новый мир" печатает "Раковый корпус" и "Архипелаг", "Комсомолка" — "Как нам обустроить Россию". В 1990 году гражданство возвращают, через год снимают обвинение в измене Родине, и в 1994 г. писатель возвращается в Россию.



Встречали его по-разному. Коммунисты обвиняли в пособничестве США, Ельцин подарил дачу, а демократы-депутаты были разочарованы, слушая его выступление в Думе. Не о такой России мечтал Солженицын. Он пишет очередную критику "Россия в обвале", где размышляет о жизни русского народа, критикует чубайсовскую приватизацию и отказывается от ордена Андрея Первозванного. Вот такие коллизии!

Остается только добавить, что Солженицын в архивах не работал, и в его знаменитом "Архипелаге" полно как правды, так и откровенного арестантского бреда.
Автор: В. Казанцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
30
Источник
Похожие новости
01 августа 2018, 09:39
Кого в Центризбиркоме держат за тупых
01 августа 2018, 09:39
Москва, дай денег на интеграцию с Европой!
02 августа 2018, 08:24
Россия и Япония: надежда на выход из "островного" тупика

01 августа 2018, 09:39
Высшее образование. И корм не в коня?!
02 августа 2018, 08:24
Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?
02 августа 2018, 08:24
А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 августа 2018, 03:09
Либералов перекосило от нового назначения в Думе (Анна Сочина)
29 июля 2018, 11:39
Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция
30 июля 2018, 18:24
«Станет грозой американских ВМС»: зачем Российской армии ударный экраноплан
26 июля 2018, 10:39
Покушение на суверенитет России. Ответим?
28 июля 2018, 00:12
Еще один вагон угля из РФ - и в агрессию никто не поверит
26 июля 2018, 23:39
Covert Shores: Русский «Посейдон» смоет Америку ядерным цунами
29 июля 2018, 00:24
Какова реальная власть Путина? (sovetskij)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.